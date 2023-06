Potrebbe salire su Luna Rossa Prada Pirelli e gareggiare alla prossima America's Cup, quella del 2024 che si terrà a Barcellona. E' un orgoglio per la città di Chiari.

Margherita Porro, da Chiari al team Youth di Luna Rossa

Già campionessa del mondo, e non una volta sola, lei è Margherita Porro, clarense classe 1999, atleta con la vela nel cuore. La sua storia, nelle nostre pagine, l’avevamo raccontata nel 2017 a seguito della vittoria degli Under 19 in Cina: un altro tassello, come tutti quelli che la giovane sta collezionando, per arrivare al suo più grande sogno. Le Olimpiadi.

Sportiva al 100%, grande amante dello sci, fin da giovanissima è riuscita a prendere parte a competizioni di livello globale e a «portare» a casa, in una città davvero orgogliosa di lei, grandi classificazioni. Fatica, impegno e dedizione le hanno permesso di essere la donna che è oggi: un’atleta che per diventare tale si è allenata, ma non tralasciando l’istruzione. Margherita, inoltre, è ufficialmente entrata in Nazionale dopo gli Europei che si sono svolti in Francia del 2017, anche se aveva iniziato ad allenarsi con la maglia azzurra nel 2014.

L’acqua, però, è la sua più grande passione. "Lei" è sempre stata legata, a doppio filo con il suo destino. Margherita si è avvicinata alla vela da piccola, una passione trasmessa dal padre, Giovanni, che era solito portarla in barca sul lago. A sei anni, poi, il primo corso e l’iscrizione all’Associazione Nautica Sebina. In seguito sono arrivate le prime regate, ma da piccola non si sarebbe mai potuta immaginare tutto questo. Tornando ai giorni nostri, dopo la maturità conseguita al Liceo Scientifico di San Bernardino, di strada ne ha fatta tanta: dopo i concorsi e le varie prove, nel 2020 Margherita è entrata nella Guardia di Finanza. E, come atleta professionista, è passata alla classe olimpica del Nacra 17 (un catamarano sportivo ad alte prestazioni utilizzato per regate che sembra «volare» sull’acqua grazie alla sua capacità di alzarsi e di andare molto veloce). Inoltre, tra le sue vittorie, si annovera anche l’argento al Mondiale di Gravedona (in provincia di Como), un ulteriore pezzo del puzzle che l’ha condotta verso la realtà di Luna Rossa. Per chi non dovesse saperlo, infatti, questo è il nome di una serie di imbarcazioni a vela, conosciute in tutto il Mondo e di grande prestigio, specifiche per le grandi competizioni come la Coppa America.

Il progetto

Sulla scia del programma Next Generation, che da anni vede Luna Rossa Prada Pirelli in prima linea nella formazione delle nuove generazioni di velisti, negli scorsi mesi Margherita ha preso parte alle sessioni di osservazione dedicate agli Under 25 e incentrate sulla "vela foiling". Gli "Youth Camp", infatti, hanno visto protagonisti 20 giovani atleti (ragazze e ragazzi) che hanno potuto vivere una grande esperienza, avere un’eccellente formazione e un confronto volto a superare limiti e paure. I "Camp", tra gennaio e febbraio, si sono svolti a Cagliari e hanno previsto una preparazione a terra e delle prove in mare nel Golfo degli Angeli con regate finali nel week-end. Proprio da quest’anno, per la prima volta, gli «Youth Camp» hanno visto anche una nutrita presenza di donne, sia perché il protocollo della 37esima Coppa include una Women’s America’s Cup, sia perché il livello tecnico delle veliste italiane è talmente alto da rappresentare una risorsa fondamentale.

Inoltre, un primo grande risultato è già stato collezionato a maggio: con il team "Youth" di Luna Rossa Prada Pirelli, nelle vesti di timoniera, insieme alla sua squadra, Margherita ha partecipato all’Act 2 della Youth Foiling Gold Cup 2023 a La Grande-Motte (Francia) portando a casa un ottimo terzo posto.

Passo dopo passo, la carriera sportiva di Margherita continua ad avanzare più che mai e chissà, magari la vedremo in gara a Barcellona.

