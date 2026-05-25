Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo: Iseo e Clusane lo ricordano nel 55esimo anniversario dalla morte.

Iseo e Clusane, il ricordo del Maresciallo Capo

Una solenne cerimonia ha visto riuniti autorità civili, militari e cittadinanza e l’intera comunità di Iseo per commemorare il 55esimo anniversrario della morte del Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

“L’evento non è stato solo una ricorrenza formale – hanno fatto sapere i militari – ma un rinnovato patto di fedeltà ai valori di legalità e dedizione che il sottufficiale ha incarnato fino all’estremo sacrificio”.

Era il 25 maggio 1971 quando, all’età di quarant’anni, perse la vita a Clusane: si trovava impegnato in un’operazione di contrasto alla criminalità quando affrontò due malviventi con coraggio.

“Nonostante le ferite mortali riportate nello scontro a fuoco, utilizzò le sue ultime forze per neutralizzare il pericolo, anteponendo il bene comune alla propria incolumità – hanno ricordato – . Per tale atto, gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, massima onorificenza della Repubblica Italiana”.

A prendere parte alla commemorazione il primo cittadino di Iseo Riccardo Venchiarutti, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione locale all’Arma dei Carabinieri, i nipoti del decorato, Francesco Di Bernardo, Angela e Giuseppe Brognoli, custodi di un’eredità che lega indissolubilmente la storia familiare a quella della nazione. Alla commemorazione ha preso parte una rappresentanza della scuola secondaria di I grado di Iseo e Clusane, con i ragazzi che hanno letto una poesia, evidenziando il ruolo educativo della memoria per le nuove generazioni. Il Maresciallo Di Bernardo è stato indicato come “bussola” per i colleghi Carabinieri e come esempio di rettitudine per i giovani.

Il suo esempio come guida