Marengo c'è: i verdi tornano in pista con una presidente donna

Non ci sono più dubbi. Il Palio delle Quadre sarà a quattro. Marengo è rinata e con una presidente donna.

A presentarsi sono stati loro stessi, i nuovi membri della quadra Marengo. Alla loro guida, finalmente, una donna: Maura Colombo.

La Quadra Marengo c’è! Ci crediamo e ci stiamo impegnando al massimo per poter arrivare a settembre pronti e carichi.

Ci presentiamo, finalmente, alla nostra citta’, Chiari. Siamo da sempre Marenghini, nati e cresciuti proprio nella Quadra che tutti conoscete e che ci e’ davvero mancata in questi ultimi anni. Non nascondiamo che ci sono state, ci sono e ci saranno difficolta’ fra burocrazia e intoppi dell’ultimo minuto ma proprio perche’ “le Quadre sono sempre le Quadre”, e chi e’ di Chiari lo sa bene, la nostra nuova presidente, Maura (finalmente un presidente donna! ) non ha voluto mollare e con il supporto di Andrea, Serena, Silvia V, Silvia D , Alessandro, Silvana e Donata l’attivita’ organizzativa procede. Stiamo partendo da zero ed organizzare una Quadra è un grande impegno sia in termini economici che di risorse. Siamo quindi alla ricerca di sponsor che vogliano darci un aiuto concreto e che abbiano voglia di sostenerci e sostenere una festa così importante per tutta la nostra Città. Per questo cogliamo l'occasione per aprire le porte a tutti coloro che vorranno diventare nuovi volontari

"Non conta l'etá ma conta la voglia di vivere e conoscere l'altro lato della Quadra, fatta si di lavoro, perché si sgambetta e non poco, ma anche di tanto divertimento, risate ed un buon panino e salamina". Ringraziamo i volontari storici, gli atleti e chi per oltre 40 anni ha guidato questa bellissima realtà e le Quadre di Cortezzano, Villatico e Zeveto che ci hanno accolto con entusiasmo dandoci fin da subito tutto il supporto e l’aiuto necessario per intraprendere questa nuova e grande avventura. Ringraziamo inoltre il Sindaco Massimo Vizzardi , il consigliere Ludovico Goffi e tutta l’amministrazione comunale che hanno creduto in noi e voluto che la tradizione storica proseguisse. Ci vediamo a Settembre!