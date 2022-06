La società partecipata da Autorità di Bacino, la Mpl Srl per la Manutenzione e promozione dei laghi d’Iseo, Endine e Moro ha un nuovo amministratore unico: è Marco Terzi, già membro del Consiglio di Amministrazione di Autorità di bacino nel quinquennio 2014/2019, con presidente Giuseppe Faccanoni.

Marco Terzi è alla guida della Mpl

Come da tradizione, Terzi è stato proposto all'assemblea di AdB, composta dai rappresentanti dei 22 Comuni bresciani e bergamaschi facenti parte dell’ente con sede a Sarnico, dalle Amministrazioni del lago di Endine (Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone al Lago e Monasterolo del Castello). Il presidente di Autorità di bacino Alessio Rinaldi ha ricevuto il mandato al fine di provvedere alla nomina, che avverrà in via ufficiale entro la fine di questa settimana.

Terzi ha rivestito per 10 anni (dal 2004 al 2014) la carica di sindaco del Comune di Spinone al Lago; è stato per 5 anni assessore ai Lavori pubblici e attualmente è consigliere comunale nella maggioranza coordinata dal primo cittadino Simone Scaburri. Da 18 anni è delegato del proprio Comune presso l'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro.

"Ringrazio i sindaci per la fiducia accordatami – ha sottolineato il neo amministratore unico – Insieme lavoreremo al meglio in favore di tutto il nostro territorio. L'obiettivo è investire in favore della sicurezza, della pulizia (Mpl tra le altre cose si occupa di raccogliere rami e alghe, ndr) e dell'ambiente: la Mpl si occupa in modo particolare di lavori pubblici e interventi relativi alla manutenzione delle strutture presenti sui tre laghi di competenza. L'impegno, da parte mia, sarà certamente massimo, così come massima sarà la mia disponibilità nei confronti degli amministratori".