La realizzazione della Casa di Comunità a Iseo, con l’ampliamento della palazzina ex Inam, porterà via alcuni dei parcheggi presenti in zona ospedale. Da qui l’esigenza di trovare nuove soluzioni per residenti e visitatori, in particolare per la stagione primaverile ed estiva.

Mancano i parcheggi: Iseo pensa a soluzioni che tutelino il verde

La Casa di Comunità, però, fa già polemica e a discutere sulla proposta di delibera del Consiglio comunale per la cessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito per 50 anni all’Asst Franciacorta è il circolo Legambiente Basso Sebino.

"Il rilancio della sanità territoriale non passa dall'ampliamento dei locali ex Inam, ma dal potenziamento della struttura sanitaria dell'ospedale di Iseo, che avrebbe anche gli spazi per ospitare la Casa di Comunità o parte di essa - ha dichiarato Dario Balotta, presidente del circolo Basso Sebino - In ogni caso basterebbe la ristrutturazione energetica degli edifici attuali senza nessun ampliamento. Infatti tra i padiglioni non utilizzati del vicino polo ospedaliero e i locali ex Inam si raggiunge lo standard necessario di 800 metri quadrati per il dimensionamento necessario alla nuova Casa di Comunità. E' necessario invece che venga aumentato il personale sanitario dell’ospedale per fermare il declino della struttura sanitaria pubblica a favore di quella privata".

Legambiente ha anche segnalato la possibilità che vengano tagliati alcuni alberi della zona per creare nuovi posti auto. Ma la tesi è stata subito smentita dall’Amministrazione comunale del sindaco Marco Ghitti.