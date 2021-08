A causa del forte vento e del maltempo di ieri pomeriggio, lunedì 16 agosto, per tutelare la sicurezza dei visitatori è stata disposta la chiusura del percorso Nord della Riserva naturale delle Torbiere.

Maltempo e alberi caduti: chiuso il percorso Nord delle Torbiere

A fronte dell'intenso fenomeno temporalesco che ha interessato il Comune di Iseo e l'area della riserva natuarale nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato il danneggiamento di alcuni tratti del percorso Nord. In particolare nell'area compresa tra il centro accoglienza visitatori e la rotonda del Ciochet (confinante con la strada provinciale SpXI) sono caduti alcuni alberi e rami. Considerata la pericolosità delle alberature danneggiate presenti lungo il camminamento, al fine di garantire la pubblica incolumità dei fruitori della Riserva, il presidente dell'Ente gestore, Giambattista Bosio, ha disposto la chisura al pubblico del percorso Nord delle Torbiere fino all'esecuzione delle opere previste per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti.