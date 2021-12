Tragedia

Vani i soccorsi, deceduto un uomo in via Fermi

Un uomo è morto, questa mattina, a Pontoglio. Ancora non si conosce bene la dinamica dei fatti, ma la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Una persona di circa 60 anni (come riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha perso la vita. E' probabile che abbia accusato un malore mentre si trovava in auto. Immediata è stata la chiamata ai sanitari. Sul posto si è precipitata l'automedica insieme all'ambulanza di Rovato Soccorso e anche i carabinieri del Radiomobile di Chiari oltre che la Polizia Locale.

L'elicottero, invece, è atterrato nel campio vicino al cimitero.