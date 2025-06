L’ultima barzelletta di Pierino è stata a Manerbio

Manerbio è stata teatro di una delle ultime apparizioni dell’attore, leggenda del cinema italiano, scomparso martedì scorso.

Alvaro Vitali

Aveva vestito i panni del suo personaggio più riuscito: Pierino, per uno spot girato al Dopolavoro 1940 di Manerbio. Questa è stata una delle ultime apparizioni dell’attore scomparso martedì scorso. L'attore di 75 anni, che ha recitato in più di 150 film, è stato uno degli interpreti più amati e più divertenti della commedia all'italiana. Aveva esordito sul grande schermo nel 1969 con Federico Fellini in Satyricon, ma era diventato famoso per il personaggio di Pierino, nelle commedie sexy degli anni Ottanta e Novanta. Si è spento a Roma, era ricoverato da qualche giorno in ospedale, come riferito dall'ex moglie, Stefania Corona: proprio nel giorno del decesso dell'ex marito lei era ospite in tv e ha risposto alla sua lettera in cui chiedeva, nonostante il tradimento di lei, di una seconda possibilità.

La gag al Dopolavoro di Manerbio

Si trattava di un breve sketch che ha avuto come protagonista il personaggio che ha segnato i ricordi d’infanzia dei tantissimi. Sfondo della pubblicità lo storico locale di Manerbio dove Vitali scopre della nascita di un drink che porta il suo stesso nome: il Pierino. Ingrediente principale il noto Piero Dry Gin, il brand ha ideato (e sponsorizzato) un kit per realizzare il nuovo drink che "fa rivivere la gioventù spensierata e la leggerezza di Pierino con il gusto del “papà” pluripremiato Piero Dry Gin". Nello spot Vitali si trovava fuori dal locale e notava delle affissioni che portavano il suo nome: "Che me stanno a copià?" affermava e decideva di entrare al Dopolavoro sfoggiando il suo cappellino d’ordinanza per vestire, di nuovo, i panni di Pierino. Una volta entrato interrogava il barman e la cameriera dietro al bancone per avere chiarimenti riguardo "l’utilizzo improprio" del suono personaggio. "Ma che è ‘sto scherzo de Pierino?", "Pierino non è una barzelletta" rispondeva il barman (che poi è anche il fondatore del brand del gin protagonista dello spot). La risposta la classica, che chi ha amato la macchietta del cinema italiano, sa a memoria "Me cojoni!". La ricetta del Pierino? Gin, acqua brillante, arancia disidratata e maggiorana. Un drink con il quale si potrà brindare alla memoria di una delle leggende del cinema italiano.