L’Rsa Villa G. Padovani apre le sue porte

Il caldo è sempre più un’emergenza e per le persone fragili lo è ancora di più. Bella, utile e solidale l’idea della dirigenza dell’Rsa Villa G. Padovani di Quinzano d’Oglio che ha deciso di aprire le sue porte alla popolazione anziana del paese.

Un modo per stare al fresco e in compagnia

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“In questi giorni di forte ondata di calore, la salute e il benessere delle persone più fragili sono la nostra priorità. – hanno fatto sapere a mezzo social – Per questo motivo, la nostra casa di riposo ha deciso di mettere a disposizione di tutta la popolazione anziana di Quinzano il proprio salone comune interamente climatizzato. Se a casa non avete la possibilità di rinfrescarvi o conoscete vicini, parenti o amici anziani che stanno soffrendo il caldo in solitudine, sappiate che le nostre porte sono aperte!”.

Un’iniziativa meritevole che ha diversi risvolti: il più evidente è quello di proteggersi dal caldo, non tutti a casa hanno l’aria condizionata e non tutti riescono ad usarla nel migliore dei modi incappando in altri problemi, come raffreddori o colpi di freddo, poterne beneficiare in un ambiente ampio dove non si è direttamente esposti ai condizionatori è sicuramente vantaggioso. Secondariamente, ma non di minore importanza, c’è un risvolto sociale: restare rinchiusi in casa a causa del caldo significa anche isolarsi, ecco perché ritrovarsi nell’ampio salone dell’rsa dà modo di chiaccherare, giocare a carte, in poche parole stare insieme e trascorrere la girnata sicuramente in un modo migliore, lontano dalla solitudine. Chiunque lo desideri può andare all’rsa, tutti i giorni, dalle 10 alle 17, dove troverà un ambiente fresco e sicuro, acqua fresca e la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia e in totale relax, ciliegina sulla torta l’ingresso è completamente gratuito.