Iniziative

L’Rsa Villa G. Padovani apre le sue porte

Gli anziani del paese potranno accedervi gratuitamente per ripararsi dalla calura estiva

L’Rsa Villa G. Padovani apre le sue porte

Quinzano d'Oglio · 04/07/2026 alle 17:38

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Il caldo è sempre più un’emergenza e per le persone fragili lo è ancora di più. Bella, utile e solidale l’idea della dirigenza dell’Rsa Villa G. Padovani  di Quinzano d’Oglio che ha deciso di aprire le sue porte alla popolazione anziana del paese.

Un modo per stare al fresco e in compagnia

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“In questi giorni di forte ondata di calore, la salute e il benessere delle persone più fragili sono la nostra priorità. – hanno fatto sapere a mezzo social – Per questo motivo, la nostra casa di riposo ha deciso di mettere a disposizione di tutta la popolazione anziana di Quinzano il proprio salone comune interamente climatizzato. Se a casa non avete la possibilità di rinfrescarvi o conoscete vicini, parenti o amici anziani che stanno soffrendo il caldo in solitudine, sappiate che le nostre porte sono aperte!”.

Un’iniziativa meritevole che ha diversi risvolti: il più evidente è quello di proteggersi dal caldo, non tutti a casa hanno l’aria condizionata e non tutti riescono ad usarla nel migliore dei modi incappando in altri problemi, come raffreddori o colpi di freddo, poterne beneficiare in un ambiente ampio dove non si è direttamente esposti ai condizionatori è sicuramente vantaggioso. Secondariamente, ma non di minore importanza, c’è un risvolto sociale: restare rinchiusi in casa a causa del caldo significa anche isolarsi, ecco perché ritrovarsi nell’ampio salone dell’rsa dà modo di chiaccherare, giocare a carte, in poche parole stare insieme e trascorrere la girnata sicuramente in un modo migliore, lontano dalla solitudine. Chiunque lo desideri può andare all’rsa, tutti i giorni, dalle 10 alle 17, dove troverà un ambiente fresco e sicuro, acqua fresca e la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia e in totale relax, ciliegina sulla torta l’ingresso è completamente gratuito.

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