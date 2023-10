Lotto, vincite a Rezzato e Lonato del Garda.

La dea bendata torna a baciare la Lombardia ed in particolare anche il territorio bresciano. Nel fine settimana sono state realizzate vincite per un totale di oltre 46mila euro. In particolare, nel concorso di venerdì 29 settembre 2023, come riportato da Agipronews, sono stati vinti 9.750 euro a Rezzato (con tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia) mentre nel concorso di sabato 30 settembre 2023 ad essere vinti sono stati 11.875 euro a Lonato del Garda.

Le altre zone fortunate

La fortuna è arrivata anche a Morbegno in provincia di Sondrio (tre ambi e un terno sulla ruota di Roma) per un totale di 15.250 euro. nel concorso di sabato anche Mantova sono stati vinti 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 869,4 milioni in questo 2023.