Lotto e 10eLotto, la dea bendata bacia Rezzato e Salò .

10eLotto a Rezzato, vinti 20mila euro

Il 10eLotto premia Rezzato, in provincia di Brescia, nel concorso di giovedì 28 settembre. Nella località bresciana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro grazie a un “9” nell'estrazione abbinata a quella del Lotto. A Segrate (MI) vinti invece 6.500 euro con un “3 Oro” in una giocata frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19,2 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.

Lombardia premiata

Il Lotto premia la Lombardia nel concorso di giovedì 28 settembre. A Salò in provincia di Brescia, riporta Agipronews, vinti 23,750 euro grazie ai numeri 1-11-23 giocati su tutte le ruote. Doppia vincita a Milano: la prima, da 22.500 euro, è arrivata grazie al terno 5-7-9 sulla ruota di Milano, mentre sulla stessa ruota è stato centrato l'ambo 5-9, che ha generato una vincita da 20mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro, per un totale di oltre 860 milioni di euro da inizio anno.