FLASH MOB

Quasi 200 persone si sono ritrovate oggi pomeriggio nel parcheggio dell'oratorio.

L'onda bianca torna in piazza a Montirone per dire "No" al Bitumificio.

Flash mob per dire "No" al Bitumificio

L'onda bianca è tornata in piazza per gridare il proprio “No” al Bitumificio.

Domenica pomeriggio si sono ritrovati quasi in 200 nel parcheggio dell'oratorio a Montirone. Cittadini arrivati non solo dallo stesso paese, ma anche dai paesi limitrofi.

La gente ha così risposto all'invito del Comitato “Bitumificio? No grazie” e al Circolo di Legambiente di presentarsi in piazza per continuare questa battaglia, dopo il ricorso rigettato.

Presente anche l'Amministrazione comunale, con il sindaco Filippo Spagnoli in testa, a dimostrazione che tutti stanno remando dalla stessa parte in questa battaglia che non è ancora persa per i cittadini di Montirone e per i paesi limitrofi.