Il programma

La manifestazione si terrà a Rovato il 2, 3 e 4 aprile. Alla conferenza stampa anche l'assessore regionale Fabio Rolfi.

Il mondo della carne, nelle sue diverse declinazioni, sarà al centro della 131esima edizione della tradizionale fiera di Rovato. Lombardia carne, questo il nome della manifestazione che si terrà dal 2 al 4 aprile al Foro Boario. La rassegna è stata presentata ufficialmente nella mattinata di venerdì 25 marzo in una conferenza stampa ospitata nella sala Conferenze dell'ufficio territoriale di Brescia, in via Dalmazia.

Lombardia carne: presentata la 131esima edizione della fiera

"Dopo due anni di stop cui si è aggiunto un periodo delicato dal punto di vista internazionale, poi la siccità, l'aumento dei costi dell'energia ecc., sono fiero di riproporre la fiera Lombardia Carne: un pezzo importantissimo della nostra identità. Quest'anno la manifestazione si è arricchita di elementi qualificativi, dalla partecipazione della nostra Confraternita del manzo all'olio alle associazioni di categoria (Confagricoltura e Coldiretti) che faranno un bellissimo convegno insieme, alla prima edizione dalla gara ciclistica Vigna storica promossa dall'associazione Mtb Franciacorta Capriolo"

Queste le parole del sindaco Tiziano Belotti, che ha ringraziato tutte le realtà che hanno collaborato, sottolineando anche la collaborazione con Regione Lombardia. E a manifestare il supporto di Regione era presente l'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi, che ha difeso a spada tratta la filiera della carne troppo spesso criticata e strumentalizzata.

"E' una fiera controcorrente. Trovo un grande e intelligente impegno parlare di carne e di quanto questa filiera è importante, anche per difendere la verità. Abbiamo bisogno, sul tema alimentare, di una grande operazione verità".

Il programma

Il programma prevede sabato 2 aprile alle 9 l'apertura con la mostra mercato delle macchine e attrezzature agricole. Dalle 10 le attività di animazione per bambini, alle 14 la preparazione di salsiccia di castrato, alle 15 nella Gipsoteca del Comune di Rovato l'inaugurazione della mostra dedicata a Marco Pantani, curata da Matteo Ghitti (orari d'apertura sabato 14-19 e domenica 9-18); alle 16 in sala civica il convegno a cura di Coldiretti e Confagricoltura Brescia sul tema della carne sintetica; alle 20 la cena tipica organizzata dall'Associazione Ristoratori di Rovato e dalla Confraternita del Manzo all'Olio.

Domenica 3 aprile alle 7.30 l'apertura della fiera, dalle 9 l'animazione per bambini, dalle 9 alle 12 la 24esima edizione del concorso El salam pio bu de la Franciacurta; alle 9.30 la prima edizione della gara ciclistica Vigna Storica; alle 10 l'inaugurazione con le autorità; dalle 11 la degustazione di manzo all'olio e prodotti alimentari; alle 14.30 l'assegnazione del Premio assoluto Lombardia carne; alle 16 le premiazioni ufficiali;

Lunedì 4 aprile la fiera sarà aperta dalle 7.30 alle 13; sarà invece annullato il mercato merceologico. L'ingresso alla fiera sarà gratuito sabato e lunedì; domenica 3 aprile il biglietto intero costerà 5 euro; 3 euro il ridotto (per over 65 e per chi arriverà dopo le 16); gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni.

Tra gli eventi collaterali in sala civica la mostra "Agricoltura, storia e cultura di Cesare Mor Stabilini.

Gli altri interventi

"Una rassegna di importanza nazionale che racconta una storia di millenni e di tradizioni fondate su tre pilastri fondamentali: la zootecnia, l’enogastronomia ma soprattutto il coinvolgimento dei cittadini, e proprio da qui la necessità di parlare di educazione alimentare a partire dai più giovani attraverso la conoscenza delle proprietà nutrizionali della carne, della provenienza della materia prima, dei processi di produzione e dell’importanza della filiera agroalimentare".

Queste le parole di Giovanni Martinelli, allevatore zootecnico e membro di giunta Coldiretti Brescia in occasione della conferenza stampa organizzata presso l’ufficio territoriale di Regione Lombardia a Brescia moderata dal giornalista Luca Riva. Hanno inoltre preso la parola Primo Cortellazzi, presidente del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina; Oscar Scalmana, presidente di Confagricoltura Brescia; Francesco Mensi dell'Unione panificatori di Brescia; Flavio Bonardi della Strada del vino dei Colli Longobardi; Giovanni Belloni di Mtb Franciacorta; Alberto Bittu della Confraternita del manzo all'Olio. Interventi che hanno portato l'attenzione sull'importanza della tracciabilità della carne e sullo sforzo di coinvolgere anche realtà al di fuori della Franciacorta.