Lo Studio Maruggi vincitore del Bando Imprenditoria Femminile indetto dal Ministero dell'Economia.

Vincitore del bando

Il tutto per il progetto «SHIPS», del valore di 395.080,00 euro. Questo progetto, il cui finanziamento massimo consentito era di 400.000,00 euro, ha già ricevuto 241.027,86 euro, con previsione di ulteriori 70.000,00 euro (80% del totale), di cui il 40% a fondo perduto e il 40% con un finanziamento a tasso zero da rimborsare in 8 anni dalla fine del progetto.

Lo Studio Maruggi: la storia

Fondato nel periodo successivo alla riforma tributaria della Legge Delega 825/71, lo Studio Maruggi ha sempre abbracciato l'innovazione tecnologica, dimostrando la propria dedizione all'utilizzo di mezzi tecnologicamente avanzati. Oggi, come Studio Maruggi STP Srl, è strutturato come una delle poche società tra professionisti (STP) a livello nazionale, creando sinergie tra commercialisti e ingegneri e offrendo servizi professionali e di consulenza complementari in settori chiave come il miglioramento industriale, la trasformazione digitale e la conformità normativa.

La vittoria del Bando Imprenditoria Femminile rappresenta un riconoscimento al costante impegno e all'innovazione della società nel campo della consulenza professionale. Lo Studio Maruggi ha dedicato i fondi ottenuti alla realizzazione degli investimenti previsti per il consolidamento del percorso di trasformazione digitale, l'adeguamento delle infrastrutture e degli spazi di lavoro, promuovendo un ambiente organizzativo flessibile che favorisce la conciliazione tra vita e lavoro.

Sabina Megale Maruggi, presidente di Studio Maruggi STP Srl, sottolinea:

«La nostra struttura, composta principalmente da donne con famiglia, è concepita per garantire flessibilità alle dipendenti, consentendo loro di conciliare le esigenze personali con il lavoro. Questo cambiamento infrastrutturale ha migliorato il clima aziendale e la produttività, consentendo alle persone di lavorare in modo più adatto alle proprie esigenze, utilizzando strumenti moderni in ambienti confortevoli e flessibili».

Due le linee principali di intervento

Il percorso di trasformazione digitale ha portato alla creazione di servizi digitali per la clientela, orientati a supportare l'evoluzione dei servizi professionali verso una maggiore attenzione alle esigenze dei clienti. Il progetto «SHIPS» ridefinisce il concetto di servizi professionali nel contesto digitale, con un focus su due linee principali di intervento:

A. Linea Digital Professional Services: Attraverso una piattaforma cloud innovativa, integrata con i sistemi gestionali dello Studio, saranno offerti servizi digitali personalizzati, come Smart Bilancio, Smart O2C (Order to Cash) e Smart P2P (Procure to Pay).

B. Linea Smart Office: Una trasformazione completa degli ambienti di lavoro con l'introduzione di infrastrutture e attrezzature intelligenti per favorire modalità di lavoro più efficienti ed efficaci. Ciò include comunicazione wireless, postazioni di lavoro smart, strumenti per il lavoro remoto, ambienti per virtual meeting e aree dedicate al benessere dei dipendenti.

Focus e finalità

Il progetto «SHIPS», della durata di tre anni, prevede investimenti mirati alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative. Studio Maruggi coinvolgerà attivamente i propri clienti e partner nel processo di sviluppo, raccogliendo feedback per garantire la massima aderenza alle esigenze del mercato.

La missione di Studio Maruggi si basa sulla convinzione che il professionista giochi un ruolo chiave nello sviluppo dell'economia locale, mettendo a disposizione delle imprese strumenti di consulenza avanzati e guidandole attraverso la transizione digitale. Il progetto «SHIPS» è considerato fondamentale per consentire questa transizione, generando un impatto positivo sulle imprese del territorio e contribuendo alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione.

Il focus è perciò sull'impatto della professione sulla comunità territoriale, puntando a creare valore per le imprese, supportarne lo sviluppo e garantire il benessere degli stakeholders. Il nuovo paradigma organizzativo e di servizio abbraccia l'evoluzione dei processi di servizio, la tempestività e qualità, l'adozione estesa di tecnologie digitali e l'interconnessione collaborativa tra clienti e studio.