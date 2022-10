Lo sport all’aria aperta: è stata realizzata un’area skyfitness al parco Metelli

Un’area a prova di allenamento. E' terminata in questi giorni al parco fluviale Metelli la realizzazione e la posa delle otto macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio che compongono la nuova area skyfitness di Palazzolo.

Un'area skyfitness al parco Metelli

Novità al parco Metelli di Palazzolo. Si tratta di un’area a cielo aperto (sky), dove è possibile allenarsi (fitness) gratuitamente, circondati dalla natura: un modo per incentivare la pratica di ginnastica a corpo libero all’aperto.

Il progetto

L'iniziativa è stata realizzata grazie al Bando Sport Outdoor 2022 di Regione Lombardia, che ha premiato il progetto di Palazzolo con un finanziamento del valore di 40mila euro, a fronte dell’investimento complessivo necessario di 50mila euro.

L’area skyfitness e le sue macchine sono inoltre pensate per essere fruibili anche dalle persone diversamente abili, così da proseguire l’opera amministrativa per uno sport sempre più inclusivo.

Il posizionamento dell’area

L’area, posizionata in una zona strategica, dotata anche di connessione Wi-Fi gratuita (come tutto il parco), metterà a disposizione le seguenti attrezzature: street workout (per utilizzo contemporaneo di più utenti); bici ellittica; chin up and dip; twister pendolo; air walker; spinning bicycle; squat; hand bike; petites roues Tai chi/small TC Wheels.

A completamento dell’opera, è stato messo a dimora il nuovo prato intorno alle attrezzature (la zona non è accessibile per permettere al prato di crescere). L’area non è ancora fruibile al pubblico: nelle prossime settimane verrà inaugurata e aperta alla cittadinanza.

Ecco alcune foto