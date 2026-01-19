“Lo Giuro”: presentato il calendario dell’esercito nella sede della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio

La sede della Fondazione Filosofi Lungo l’Oglio, venerdì 16 gennaio 2026, a Villachiara ha aperto le sue porte per un evento d’eccezione. la presentazione del calendario dell’esercito 2026.

“Lo giuro”

Il tema è importante: “Lo Giuro”. I dodici mesi attraverso disegni e parole vogliono raccontare il profondo significato del giuramento e i valori che ne derivano. Per approfondire il tema è stata scelta una location d’eccezione, la sede di Filosofi lungo l’Oglio che ha aperto le sue porte al Generale di Brigata Carmine Pepe, Comandante del Comando Militare Esercito “Lombardia”, già ospite per il ventennale della Fondazione, che in un dialogo serrato con l’Allievo Istruttore Diletta Grotto della Scuola Militare Teulié, e la professoressa Francesca Nodari, presidente della Fondazione, hanno indagato le varie sfaccettature dell’importanza del giuramento declinandolo in diversi ambiti. Il Comandante Sepe ha sottolineato quanto il giuramento rappresenti non solo una formula solenne ma un impegno personale e collettivo che lega ogni militare alla Patria e ai suoi cittadini.

“Siamo grati all’esercito, ai ragazzi dell’esercito, che per primi si sono accorti dell’importanza di tornare a parlare di valori, ce ne sono tanti: valori che richiamano valori come quello del Milite ignoto che è un momento di memoria e al contempo di grande gratitudine per chi ha dato la vita”, ha sottolineato Nodari.

Le istituzioni

GUARDA LA GALLERY (11 foto) ← →

Tra il numeroso pubblico non sono mancati i rappresentanti delle istituzioni: il senatore Giampietro Maffoni, i sindaci Laura Magli, di Orzinuovi, Laura Bonfiglio di Villachiara, Giovanni Benzoni in duplice veste come primo cittadino di Corzano e presidente dell’Associazione Terre Basse. Numerosa e molto gradita la presenza dei vertici di numerose Forze Armate e di varie associazioni dai Vigili del Fuoco alla Protezione civile passando per le diverse associazioni d’arma quotidianamente impegnate sul territorio.

Il calendario: un nobile scopo

Questa edizione del Calendario dell’Esercito è ancora più sentita perché ricade nell’ottantesimo anniversario della Legge nr. 478 del 1946 che fissò la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate, coincidente con l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Anche quest’anno una quota del ricavato delle vendite del Calendesercito sarà devoluta all’Opera Nazionale per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottoufficiali, Graduati e Militari di truppa erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico- familiare.