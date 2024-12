ll Rugby Borgo Poncarale e Fiumicello si mettono in posa per beneficenza.

Ecco il calendario 2025

Per la terza volta il Rugby Borgo Poncarale e Fiumicello si mettono in posa per beneficenza. Anche per il 2025 il calendario Cool è a sostegno dei progetti delle «Aole Asd».

Stessa storia, stesso posto, stessa solidarietà. Stessa gente che vien dentro, si mette in posa e poi flash! La storia è quella instancabile della solidarietà, il posto è sempre quello del cuore, del Rugby Borgo Poncarale e Fiumicello, in cui la squadra seniores si è messa a nudo per la terza volta consecutiva e ha realizzato il «Coolendario» 2025, a favore dei progetti di Aole Asd.

Rugby e solidarietà, un binomio vincente

«Rugby e solidarietà in modo semplice e concreto, come piace a noi - ha ricordato il Presidente delle due società sportive, Antonio Prati - Quest’anno il tema del Coolendario è lo sport: se nelle due precedenti edizioni era il rugby a farla da padrone, quest’anno gli organizzatori hanno voluto dimostrare che il campo è un luogo adatto a tutti gli sport che condividono la socialità, la voglia di stare insieme e divertirsi come principi essenziali dello stare insieme».

Ha proseguito il Presidente Prati: «Anche quest'anno i ragazzi del Rugby Borgo Poncarale, la squadra Seniores del Rugby Fiumicello, hanno prestato la loro faccia e non solo per l'ormai mitico Calendario, edizione 2025, il cui ricavato sarà devoluto, come gli anni scorsi, all'associazione Aole Asd, l’associazione sportiva dilettantistica nata a Brescia nel 2020 con lo scopo di promuovere progetti per il raggiungimento delle autonomie e dell’inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva. I valori dello sport si riassumono in questo progetto e lo spirito tipico del rugby e delle società bresciane non possono che avvicinarsi in maniera convinta a questa iniziativa. La voglia di divertirsi in modo scanzonato e la convinzione di sostenere una bella realtà come quella delle Aole ha fatto da motore ai nostri rugbisti, non tutti con addominali e glutei scolpiti nel marmo, che si sono dimostrati pronti alla sfida dello "shooting" fotografico».

Una presenza e un’amicizia che sa di buono, di sincero e di reciproco. «Gli amici delle Aole più volte nel corso degli scorsi campionati hanno partecipato agli eventi societari e alle partite, e sono stati graditi ospiti alla Festa del Borgo».

Ben felice di questo rapporto solidale è Marco Cola, il presidente di Aole: «Siamo felici che per il terzo anno consecutivo, Rugby Borgo ci abbia dato la possibilità di usufruire dei fondi raccolti con il loro incredibile Coolendario. Quest'anno l'obiettivo è sostenere in maniera tangibile il "Summer Camp" che si svolge ogni anno presso Sassabanek e coinvolge alcuni gruppi di ragazzi che si mettono alla prova attraverso un'esperienza di condivisione e di convivenza comunitaria senza i genitori».

Il Coolendario 2025 è stampato in edizione limitata ed è possibile prenotare la propria copia via social, Facebook e Instagram, scrivendo a @rugbyborgo, o via WhatsApp al 3518404451. Non mancate la meta