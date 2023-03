L'Istituto Grazio Cossali ha aperto le porte al Salone dell'Università e del Lavoro

Aiutare a prendere coscienza di sé, far fronte consapevolmente alle scelte scolastiche che si troveranno ad affrontare a breve e farlo attraverso il confronto con i professionisti di spicco del territorio e i giovani studenti universitari che hanno lasciato da poco le mura del Cossali di Orzinuovi.

L'Istituto Grazio Cossali apre al Salone dell'Università e del Lavoro

L’iniziativa messa in campo ieri pomeriggio (sabato 25 marzo 2023) si è rivelata un’ottima opportunità per i giovani bresciani che a breve inizieranno un nuovo capitolo della propria vita. E se alcuni non hanno ad oggi affrontato il tema:

“Non ho ancora un’idea sul percorso da intraprendere – ha spiegato Giulia che frequenta la quarta superiore - sono venuta qui per ascoltare chi ha già avuto delle esperienze, ho trovato gli incontri utili soprattutto i due ragazzi che ci hanno focalizzato l’attenzione su cosa riflettere per la scelta dell’Università da frequentare”.

Altri hanno già le idee chiare come Francesca Savoldi che frequenta la quinta A delle Scienze Umane:

“Personalmente vorrei frequentare la facoltà di Lettere, oggi ho avuto la possibilità di confermare la mia scelta parlando con gli insegnanti che hanno già vissuto la mia situazione e già svolto il loro percorso e mi hanno indirizzata sugli esamie dato informazioni utili per l’approccio al mondo del lavoro dopo aver terminato l’università".

Lo Spazio

Lo spazio dell’istituto è stato suddiviso in 15 macroaree 20 padiglioni e 50 corsi di laurea dove ad accoglierli hanno trovato cinquanta studenti universitari diplomatisi al Cossali ed altrettanti professionisti tra medici, ingegneri, bancari, avvocati, architetti, commercialisti, docenti, informatici, farmacisti, giornalisti, mediatori linguistici, infermieri, psicologi, educatori, agronomi. Mentre l’Aula Magna è stata il teatro di eventi collaterali.

L’Associazione Cossali

Fondata nel novembre 2018, dagli ex studenti dell’Istituto, Daniele Rosa, Bernadette Vanoli e Petro Valtolini e i docenti Antonietta Locatelli, Paola Finocchiaro, Sara Galli e Sebastiano Germanà, l’associazione crede nell’importanza dell’orientamento ed ha cuore il futuro dei giovani “Ci siamo messi in gioco perché ai miei tempi non c’erano tutte queste iniziative, e con i ragazzi ci siamo resi contro che dovevamo fare qualcosa per i ragazzi. Quattro anni fa abbiamo fatto la prima edizione che è andata a gonfie vele, dopo lo stop pandemico da quest’anno riprende. Il consiglio che do ai giovani d’oggi è di aver la voglia di darsi da fare e mettersi in gioco per proprio futuro” le parole del presidente Daniele Rosa.

Le immagini del pomeriggio