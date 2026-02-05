Lucente: "Ho deciso di recarmi sul territorio proprio per parlarne direttamente con i sindaci, a dimostrazione del nostro impegno per offrire un servizio efficiente e moderno per i cittadini”

Linea Brescia Iseo Edolo: l’assessore Franco Lucente incontra amministratori e sindaci.

Oggi (giovedì 5 febbraio 2026) l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente ha partecipato ad un incontro dedicato alla linea Brescia -Iseo-Edolo. Presenti anche l’amministratore delegato di Trenord Andrea Severini, il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, il direttore generale di Ferrovienord, Enrico Bellavita, e Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM.

“Ho risposto prontamente ad una sollecitazione dei sindaci del territorio – ha spiegato l’assessore Lucente – in particolare di quelli interessati dalla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Sappiamo che esistono delle criticità sulla linea, non tanto per quanto concerne il servizio, ma riconducibili in particolare a questioni infrastrutturali. Ho deciso di recarmi sul territorio proprio per parlarne direttamente con i sindaci, a dimostrazione del nostro impegno per offrire un servizio efficiente e moderno per i cittadini”.

Quali sono le criticità

L’incontro ha permesso anche di far luce sui principali disagi: questi ultimi, in particolare, sarebbero legati ad una serie di passaggi a livello che, a causa di chiusure prolungate, darebbero vita a non pochi problemi di viabilità nelle località interessate.

