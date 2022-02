Letizia Moratti in visita alla Casa di Comunità Asst Spedali Civili di Nave

Sanità territoriale

La casa di Comunità è operativa da alcune settimane e la Vicepresidente ha incontrato gli operatori e gli utenti che, come ogni giorno, animano i 400 metri quadri al civico 155 di via Brescia.

Il potenziamento della Sanità Territoriale, previsto dalla Riforma della Sanità definita dalla Legge Regionale 22-2021, passa anche attraverso l’apertura delle Case di Comunità: strutture sanitarie capillarmente diffuse sul territorio, che promuovono un modello di intervento multidisciplinare, nei quali l’erogazione di prestazioni sanitarie si affianca a servizi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria.

Possibilità di accedere con facilità ai servizi

Questa mattina (venerdì 11 febbraio) la Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti ha visitato la Casa di Comunità che l’Asst Spedali Civili ha attivato nel comune di Nave. La casa di Comunità è operativa da alcune settimane e la Vicepresidente ha incontrato gli operatori e gli utenti che, come ogni giorno, animano i 400 metri quadri al civico 155 di via Brescia. Ad accompagnarla, la Direzione Strategica dell’Asst Spedali Civili, Il Direttore Generale di Ats Brescia e i rappresentanti delle Istituzioni Locali. La sua ubicazione, accanto ad una farmacia e con possibilità di parcheggio, permette ai cittadini di usufruire dei suoi servizi con facilità: Visite specialistiche di: Diabetologia; Cardiologia; Oculistica; Dermatologia; Otrinolaringoiatria; Ortopedia; Chirurgia. Ambulatorio infermieristico vulnologico; Servizio per la Salute Mentale; Screening e pap-test; Servizio Prelievi; Vaccinazioni; Sportello di Scelta/Revoca; Servizio Consegna Referti e Sportello di Assistenza Domiciliare integrata e Infermiere di Famiglia.

Personale impiegato

All’interno della Casa di Comunità opera personale Asst (medici, infermieri, psicologi, assistenti sanitari e amministrativi) e sono inoltre attivi i Servizi Sociali della Civitas Valletrompia (consultori famigliari della Comunità Montana e dei 18 comuni della Valle Trompia) e 14 Medici di Medicina Generale, per un totale di 43 professionisti. L’attivazione di alcuni servizi, fino ad oggi in parte erogati su sedi diverse, facilita i percorsi di integrazione tra gli stakeholders della comunità. L’Asst si impegna a valutare la possibilità di ampliare il numero o la frequenza delle attività, cercando soluzioni migliorative, insieme alle amministrazioni locali La struttura di Nave era già stata identificata come PreSST (Presidio Socio Sanitario Territoriale) nel 2018 e rappresenta storicamente un punto di riferimento per la popolazione: l’apertura della Casa di Comunità è la sua naturale evoluzione.