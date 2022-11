Legambiente non molla e presenta un nuovo ricorso al Consiglio di Stato sull’area delle ex piscine di Paratico, dove oggi sorgono due medie strutture di vendita. Una vicenda giudiziaria a colpi di ricorsi, ordinanze e sentenze che va avanti dal 2016.

Legambiente si appella al Consiglio di Stato sulle ex piscine di Paratico

Gli ambientalisti del circolo Basso Sebino, presieduto da Dario Balotta, si sono appellati al Consiglio di Stato chiedendo che annulli o riformi la sentenza dell’1 settembre con la quale il Tar di Brescia ha rigettato i ricorsi promossi da Edelweiss e Legambiente contro il Comune di Paratico "per l’annullamento della variante urbanistica, dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire convenzionato con i quali il Comune ha consentito a One Italy di ultimare le opere realizzate in virtù di titoli annullati dalla VI Sezione del Consiglio di Stato".

Il Comune, da parte sua, ha dato incarico a un legale per resistere in giudizio.