L'educazione ambientale con Garda Uno sbarca al grest

Dopo “Comincio da me”, progetto didattico di avvicinamento ad una sempre maggiore cultura dell’ambiente voluto da Garda Uno e tenutosi anche quest’anno nelle scuole, l'iniziativa sbarca al grest di Dello con la guida di Caterina Fasser.

Un mini corso estivo

Nell'arco di tre giornate a metà luglio, i bambini del grest organizzato nella Scuola Materna Sacra Famiglia nella frazione di Corticelle Pieve sono stati gli attenti partecipanti del mini-corso estivo di educazione ambientale.

Nel dettaglio

L'attività ha coinvolto 20 ragazzi, fra “piccoli” (età compresa fra i 3 e i 5 anni) e “grandi” (allievi dei primi due anni della scuola primaria), in tre diverse fasi, corrispondenti ad altrettante giornate in calendario, secondo un articolato programma che prevedeva: attività di riconoscimento e classificazione dei materiali in funzione della corretta raccolta differenziata, una sfida fra squadre nel corso della quale i giovanissimi studenti si sono impegnati a riconoscere velocemente i materiali e collocare di conseguenza i campioni nei contenitori corretti ed una caccia al tesoro con i “grandi” che hanno nascosto alcuni campioni per guidare successivamente i “piccoli” alla scoperta fornendo loro solo indizi per trovarli e riporli nei contenitori. È stato un successo.