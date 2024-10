Sono stati inaugurati con un taglio del nastro alla presenza delle autorità e del presidente dell’ente gestore della Riserva naturale delle Torbiere, Flavio Bonardi, i lavori relativi al progetto di miglioramento delle modalità di accesso e fruizione pubblica dell’area protetta situata al confine tra i comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo e Corte Franca.

Le Torbiere del Sebino ora sono più accessibili

"Un progetto importante e complesso realizzato a seguito di un’analisi attenta del territorio attraverso rilievi puntuali e suggerimenti da parte di chi vive quotidianamente la Riserva – hanno fatto sapere dall’ente gestore - L’obiettivo principale è stato quello di rendere la fruizione maggiormente compatibile con la conservazione della biodiversità".

Il progetto, dal valore di 290mila euro finanziati da Regione Lombardia, è andato a risolvere alcune criticità presenti in Riserva da tempo: ingressi poco chiari, cartellonistica obsoleta, complementi d’arredo logorati e mancanza di cancelli e sbarre in alcuni punti lungo i confini. Gli interventi più importanti hanno riguardato l’installazione di 29 bacheche e il ripristino di alcune ancora in buono stato, il posizionamento di più di 30 cartelli direzionali e più di 15 cartelli divulgativi, la creazione dei portali d’ingresso, la posa di circa 800 metri di staccionata in legno e corten e la sistemazione di alcuni tratti di sentiero caratterizzati da allagamenti in caso di forte piogge, oltre al posizionamento nuovi complementi d’arredo. Un pacchetto di interventi che si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione dell’area protetta, che proseguirà anche in futuro.

Al termine dell’inaugurazione, il grazie a tutto lo staff dell’ente, alle guide, alle guardie ecologiche volontarie (Gev), alla aziende che hanno effettuato i lavori e al Consiglio di gestione delle Torbiere.