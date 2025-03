Le Frecce tricolori solcano il cielo azzurro della Bassa

Tutti con il naso all'insù, grandi e piccini, questa mattina, mercoledì, a Ghedi. All'aeroporto militare Luigi Olivari, sede del Sesto Stormo dell'Aeronautica militare, si è svolto infatti un'esibizione delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica. L'occasione? La Giornata per i giovani 2025, per la quale all'aeroporto bresciano sono arrivate anche diverse scolaresche del territorio.

Lo spettacolo delle "Frecce" a Ghedi

Lo spettacolo è cominciato con un volo dimostrativo dei PA-200 “Tornado” e degli F-35 “Lightning" in dotazione al 6° Stormo. Quindi il decollo della pattuglia acrobatica delle Frecce, che hanno solcato il cielo sereno sopra la Bassa sotto le note del Nessun dorma dalla Bohème di Giacomo Puccini. Un volo cosiddetto "di addestramento" per le frecce, che si sono esibite in uno stormo di sei jet.