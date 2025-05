«Le forme che non vedi. Opere contro la violenza di genere»: questa sera la presentazione a Botticino

«Le forme che non vedi. Opere contro la violenza di genere»: questa sera (lunedì 5 maggio 2025) la presentazione a Botticino.

A Botticino la presentazione «Le forme che non vedi»

Una pubblicazione- testimonianza che fa seguito all'esposizione dello scorso novembre, frutto di un percorso di lavoro durato per mesi. La presentazione è in programma per le 18 di oggi alla scuola Don Orione nell'omonima via a Botticino Sera. Gli elaborati sono stati realizzati da parte degli studenti di tutte le classi della primaria e della secondaria di primo grado dell'Istituto e sono stati realizzati in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Nel dettaglio

Il progetto vede coinvolte varie discipline con il metodo Stem ed ha aiutato a riflettere sui concetti di forza e violenza oltre ad approfondire figure di donne che hanno fatto la storia. l'obiettivo è educare i giovani e i più piccoli al rispetto delle differenze e alla parità di genere.

La presentazione è aperta a tutta la cittadinanza. Vi prenderanno parte il preside Lucio Vinetti, la professoressa Silvia Bonometti curatrice del progetto, Luca Feroldi presidente della Fondazione scuole Don Orione e l'assessore a Servizi Sociali, Politiche educative e scuola, Politiche giovanili e Pari Opportunità Anna Maria Lonato. Prevista in calendario anche un'esibizione di Flamenco con la partecipazione della scuola di danza «Il contrattempo» e si concluderà con un aperitivo offerto dal comitato genitori.