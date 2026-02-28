«LavoriamoCI»: l’incontro a Castegnato per cambiare prospettiva.

L’appuntamento a Castegnato

«Il lavoro non è solo occupazione: è identità, stabilità, possibilità di futuro»: questo il leitmotiv dell’incontro «LavoriamoCI» che si terrà mercoledì 4 marzo 2026 a Castegnato.

Organizzato da Civica Castegnato, l’appuntamento «nasce per aprire uno spazio di confronto concreto sul mondo del lavoro italiano, osservato da prospettive differenti – giovani, donne, fragilità, inclusione e nuovi scenari professionali – e mettendo in dialogo esperienze, competenze e vissuti diversi».

«LavoriamoCI»: la conferenza

Durante la serata, introdotta e coordinata da Michele Mazzetti (giuslavorista e ricercatore presso Euricse, e professore aggiunto presso l’Ateneo di Firenze, la Libera Università di Bolzano e quella di Innsbruck), interverranno Rosangela Donzelli (vice del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e presidente della cooperativa sociale La Nuvola di Orzinuovi), Umberto Mezzana (consulente strategico e per la gestione delle risorse umane di Rottami Padana Spa), lo psicologo (ma anche psicoterapeuta, scrittore e collaboratore di Caritas italiana) Michele Venni, e la segretaria territoriale Ust Cisl di Brescia Maria Rosa Loda.

La conferenza avrà inizio alle 20.30 presso la sala Paolo Borsellino del centro castegnatese di via Marconi. Per maggiori informazioni si rimanda all’indirizzo email: civicacastegnato@gmail.com.