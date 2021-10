Lavori al ponte ferroviario: chiuso il sottopasso di Coccaglio fino al 19 dicembre

viabilita'

Un mese e mezzo di lavori all’infrastruttura ferroviaria e di conseguenti disagi lungo la Sp11, che collega Coccaglio a Chiari e Rovato, a causa della chiusura al transito del sottopasso di via Per Chiari.

Lavori al ponte ferroviario: chiuso il sottopasso di Coccaglio

La manutenzione straordinaria e non rinviabile del ponte ferroviario ha fatto sì che venisse emessa un’ordinanza per la modifica alla viabilità in vigore dalle 7 di domani, lunedì 1 novembre, fino alle 18 del 19 dicembre (o sino a fine lavori se il cantiere chiuderà in anticipo).

L’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Luca Leone prevede la chiusura al traffico e ai pedoni del tratto di strada che va dalle due rotatorie fino al sottopasso, cioè lungo via Marconi dall’intersezione con via Grandi/Adelchi Negri fino a via Per Chiari in entrambi i sensi di marci e lungo via Per Chiari dall’intersezione con la tangenziale Sud fino fino a via Marconi in entrambi i sensi di marcia.

"Ovviamente c'è la deroga per i residenti che rientrano a casa e hanno l'accesso carraio sulla strada interrotta e per il carico scarico merci delle aziende presenti in zona - ha evidenziato il comandante - Il transito dei mezzi pesanti sarà deviato sulla nuova bretella che collega Cologne a Coccaglio e tramite il casello dell'autostrada A4 Rovato attraverso la tangenziale comunale. Rimane il divieto di transito su piazza Marenzio per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate".

I controlli di Polizia verranno intensificati nel centro storico per garantire la viabilità in caso di rallentamenti alla circolazione e per monitorare il rispetto del divieto di transito in piazza per i camion. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, infine, verrà istituita una fermata provvisoria degli autobus lungo via Padre Maria Turoldo.