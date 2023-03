Il sospetto è stato confermato dalle analisi sulle carcasse di gabbiano trovate sulle spiagge tra Iseo e Sarnico nei giorni scorsi. Dopo il Garda, anche sul Sebino è arrivata l’influenza aviaria.

L'aviaria arriva sul Sebino: le analisi confermano i sospetti

“Gli ultimi dati relativi ai gabbiani rinvenuti ai primi di marzo confermano la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) – fanno sapere dal Dipartimento veterinario di Ats Brescia - Sul gabbiano rinvenuto il 13 marzo nel comune di Sulzano, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ha effettuato l'analisi di prima istanza, con diagnosi di infezione da virus influenzale: sono in corso gli esami di conferma da parte del Centro nazionale di referenza”.

L’attenzione è alta, anche in vista dell’avvio della stagione turistica sul lago, con il rischio reale che qualcuno possa toccare le carcasse di gabbiani morti. Per sensibilizzare i frequentatori di lidi e spiaggette verranno installati dei cartelli: chi trova gabbiani morti deve informare la Polizia Provinciale per la rimozione. Sul Garda in un solo mese sono stati trovati oltre seicento uccelli morti a causa del virus.

Per sicurezza gli allevamenti intensivi di pollame che si trovano entro un raggio di tre chilometri dalle aree di ritrovamento dei gabbiani morti, quindi da Iseo e Sarnico, verranno sottoposti a monitoraggio straordinario con cadenza settimanale.