L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche

L’Asst Franciacorta aderisce all'(H) Open Day sulla salute mentale.

Salute mentale, l’adesione di Asst Franciacorta

Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della Salute Mentale: in tale occasione la Fondazione Onda Ets organizza l'(H) Open Day coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. Tra questi anche l’Asst Franciacorta con il suo Dipartimento di Salute Mentale che apre le porte dei CPS di Rovato e Iseo.

Finalità

L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.

“In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, ASST Franciacorta aderisce con entusiasmo all’(H) Open Day organizzato da Fondazione Onda ETS, offrendo alla cittadinanza colloqui gratuiti e ad accesso libero con psichiatri e psicologi presso le nostre strutture. Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute mentale, favorire la diagnosi precoce e fornire supporto a chi ne ha bisogno. Crediamo che l’accesso tempestivo a professionisti qualificati sia fondamentale per affrontare i disturbi psichici, ridurre lo stigma e promuovere benessere e qualità della vita”, ha dichiarato il Direttore Sociosanitario di ASST Franciacorta, Andrea Ghedi.

Nel dettaglio

Le oltre 140 strutture del network Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.