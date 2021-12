L'Ammistrazione Zanni ha premiato 37 studenti meritevoli

Palazzolo sull'Oglio

Circa 10mila euro di fondi per premiare chi si impegna a scuola con ben 37 borse di studio sono state consegnate oggi pomeriggio, sabato 11 dicembre, a Palazzolo sull'Oglio.

Si è tenuta oggi, sabato 11 dicembre alle 16.30 nella Sala Conferenze della Biblioteca civica Lanfranchi la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli di Palazzolo sull’Oglio. Infatti, anche per il 2021 l’Amministrazione comunale del sindaco Gabriele Zanni, in particolare l’Assesorato alla Pubblica Istruzione, ha deciso di stanziare una somma considerevole (per l’esattezza 9.700 euro) da assegnare ai migliori studenti palazzolesi, così da offrirgli un contributo concreto per il proseguimento dei loro studi.

Nello specifico, per si tratta di 37 borse di studio che sono state suddivise tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (superiori), nonché tra coloro che che erano iscritti al primo di università, nell’anno scolastico o accademico 2020/2021. I requisiti di partecipazione prevedevano per gli studenti delle scuole medie di aver concluso l’esame di terza media con un voto non inferiore a 9/10; mentre per gli studenti di prima, seconda, terza e quarta superiore si chiedeva una media di voti non inferiore a 9/10.

Agli studenti quinta superiore è stato richiesto di aver conseguito il Diploma di Maturità con una votazione non inferiore a 90/100 e di essere iscritti al primo anno di università. Insomma, viene premiata l’eccellenza cittadina scolastica che ha visto assegnare undici borse di studio del valore di 200 euro l’una ad altrettanti studenti meritevoli all’esame di terza media; 26 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna sono assegnate agli studenti iscritti tra la prima e la quarta superiore (di cui 7 borse di studio sono andate ai Licei e Istituti Tecnici, mentre 8 agli Istituti e Scuole Professionali). Infine, altre undici borse di studio del valore di 500 l’una sono state assegnate agli studenti con votazione sopra i 90/100 alla maturità e iscritti al primo anno di università.

L'intervento dell'assessore alla Pubblica Istruzione

Per l’ottavo anno consecutivo siamo felici di supportare concretamente gli studenti meritevoli della nostra città. Siamo stati i primi a istituire le borse di studio per ogni ordine e grado perché siamo convinti che sia giusto, a nome di tutta la città, valorizzare le giovani eccellenze palazzolesi e aiutarle sul loro cammino nella creazione del loro futuro.

Queste le parole del vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Cossandi. Nel video anche l'intervento del sindaco Gabriele Zanni.