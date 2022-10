Un servizio di monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio comunale, con l’installazione di sensori ad hoc a Chiari.

L’Amministrazione Vizzardi ha varato un servizio di monitoraggio dell’aria

È questo il nuovo progetto a cui la Giunta del sindaco Massimo Vizzardi ha dato il via libera: un’iniziativa che verrà realizzata grazie all’accordo con la società Wiseair s.r.l. di Milano.

Prevista l’installazione di sensori

Nello specifico, il progetto prevede l’installazione in cinque aree strategiche di altrettanti sensori di particolati, denominati sensori «Arianna».

Verranno predisposti in zone vigilate e connesse al Wi–Fi, dove potranno eseguire il monitoraggio della qualità dell’aria vagliando i vari parametri (PM1, PM2.5, PM4, PM10, temperatura e umidità): il monitoraggio avrà durata annuale, con step dei report a cadenza trimestrale e Wiseair permetterà al Comune la visualizzazione dei dati mediante un’applicazione mobile dedicata.

Non solo: i sensori consentiranno l’accesso sia ai dati storici, sia in real–time (tempo reale), nonché le previsioni di andamento della qualità dell’aria; dati preziosi, a disposizione dell’Amministrazione comunale per eventuali interventi, previo dialogo e confronto costanti con Arpa.

Insomma, tecnologia utile alla comunità e all’avanguardia: basti pensare che i sensori non hanno necessità particolari, dato che si alimentano grazie all’esposizione alla luce (sia diretta, sia diffusa) e possono essere orientati in qualsiasi direzione.

Le aree strategiche

Le cinque aree individuate per lo scopo sono il cimitero monumentale, il Centro Sportivo comunale in via SS. Trinità, la scuola dell’Infanzia comunale «Capretti» in Via Pontoglio (località Santellone), la scuola dell’Infanzia comunale «San Giovanni» in via Rudiano e la Villa Mazzotti.

L’intervento

Sul tema è intervenuta l'assessore all'Ambiente, Chiara Facchetti.