E’ ripartito sabato scorso e proseguirà fino alla fine di settembre il progetto "Sicurezza sul lago", organizzato e promosso dall'Autorità di Bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, in vista della stagione estiva. In campo, o sarebbe meglio dire in acqua e sulle spiagge, ci sono i volontari della provincia di Brescia e di Bergamo, che pattuglieranno le acque del lago nei fine settimana e nelle festività infrasettimanali, al fine di garantire la sicurezza di bagnanti e di natanti, oltre che di favorire l'intervento delle autorità competenti e dei soccorsi in caso di emergenza medica.

Lago più sicuro grazie all'impegno di 10 associazioni di volontariato

Ad aderire al progetto sono state sei associazioni bresciane e quattro bergamasche. Si tratta del Gruppo intercomunale di Protezione civile del Sebino bresciano, coordinato dalla Comunità montana, del Gruppo Sub Monte Isola, dell’associazione Volontari di Protezione civile del Gruppo Soccorso Sebino, del Gruppo Sommozzatori Iseo, dei Sommozzatori di Capriolo e del gruppo di Protezione civile comunale di Palazzolo sull’Oglio. Sono bergamasche invece l’associazione Nucleo sommozzatori di Treviglio, quella di Protezione civile sommozzatori Fips di Bergamo, la Squadra italiana Cani salvataggio Sics di Seriate e la sezione Caduti di Nassiriya dell’associazione nazionale carabinieri in congedo.

Alle 10 associazioni, attraverso una convenzione triennale che scadrà il prossimo anno, si uniscono la Guardia costiera ausiliaria del Sebino, la Camunia Soccorso e la Croce Rossa Italiana Opsa di Bergamo.

"Siamo pronti – ha assicurato il presidente di Autorità di bacino, Alessio Rinaldi – Siamo certi che le forze messe in campo potranno essere di grande aiuto al fine di garantire la tranquillità sul territorio. Per quest'estate c'è anche una grossa novità: grazie a una convenzione stipulata con la Prefettura di Bergamo, sul Sebino saranno attivi anche i Vigili del Fuoco del Comando orobico. Presteranno servizio per 16 giornate (da 9 ore ciascuna) tra luglio e agosto. Possiamo quindi dire che, dal punto di vista della sicurezza, possiamo stare tranquilli, visto e considerato che congiuntamente opereranno anche le motovedette dei carabinieri e delle Polizie provinciali bresciana e bergamasca".

E' in corso, in questi giorni, la discussione tra l'ente di stanza a Sarnico e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia: l'intento è coinvolgere i distaccamenti sebino-franciacortini nell'attività di sicurezza.

Per il servizio Autorità di Bacino ha messo a disposizione 12mila euro, mentre Regione Lombardia ha provveduto a finanziare l’attività di pattugliamento del Sebino con 40mila euro.