L’acqua potabile scende dai rubinetti delle case a Bosine

Dopo decenni di attesa, richieste, proteste e polemiche, dopo ritardi e ancora attese durante i lavori, finalmente l’acqua potabile comincia a scendere dai rubinetti delle case di Bosine a Iseo.

Acque Bresciane sta terminando gli ultimi lavori e alcuni residenti hanno già potuto allacciarsi alla rete e attivare il contatore. Addio, quindi, alle autobotti.

"Ora gli abitanti della frazione possono godere del servizio idrico atteso per decenni - ha commentato Cristian Quetti, assessore ai Lavori pubblici - In sede di inaugurazione del nuovo impianto idrico, nel mese di dicembre, Acque Bresciane aveva annunciato che ci sarebbe voluta ancora un po' di pazienza, ma finalmente, concluse le operazioni di sanificazione dell'impianto e sottoscrizione dei contratti, l'attesa è terminata. Per l' Amministrazione si tratta di un ulteriore tassello nel garantire agli iseani servizi finora assenti, carenti o vetusti. Siamo certi che in queste ore gli abitanti stiano brindando con l'acqua del nostro acquedotto. Questo traguardo dimostra come l’Amministrazione del sindaco Marco Ghitti abbia deciso di rispondere alle sterili polemiche, come quelle dei giorni scorsi della minoranza: esclusivamente con fatti concreti".