L'abbraccio di Adro al suo campione Davide Calabria

L’arrivo del calciatore Davide Calabria ad Adro è stato annunciato nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 maggio, tramite i social. Questo l'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Adro.

"L'Amministrazione Comunale e il Franciacorta Football club sono lieti di comunicare che questa sera alle ore 19, presso il centro sportivo di Via Tullio Dandolo, sarà presente Davide Calabria fresco vincitore del Campionato di calcio di serie A 21/22 con l’ AC. Milan. Sarà l’occasione per poter congratularsi con Davide per il risultato ottenuto!"