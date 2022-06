Tau Metalli alla grande, anzi, alla grandissima! Il GS Calcio Amatori Chiari, lo scorso weekend a Cesenatico, ha vinto i campionati regionali.

La Tau Metalli vince tutto: portati a casa i regionali

Partita a inizio settembre, la Tau Metalli ha allestito una squadra per poter gareggiare nel migliore dei modi in tutte le competizioni con nuovi giocatori di qualità che sono entrati a far parte della rosa «per poter onorare la stagione, seguendo la striscia di successi che contraddistingue la non a caso società più titolare d’Italia», guidata da mister Alessandro Bosetti. L’allenatore, che ha giocato nelle giovanili dell’Atalanta e tra i professionisti, da calciatore vanta con la Tau vittorie prestigiose come i campionati, ma soprattutto i titoli di campione provinciale e campione Italiano. Bosetti si avvale del prezioso contributo tecnico-tattico del fidato vice Marco Saronni e, insieme a loro, ci sono anche storiche figure di rilievo come Roberto Lorini. «La stagione è volta al termine con la vittoria del campionato dopo aver disputato alla grande i play off, nonostante la stagione regolamentare sia terminata con un distacco di 18 punti dal secondo in classifica - hanno spiegato l’allenatore e il vice - Le ultime sfide hanno confermato la Tau campione UISP con un pareggio con l'Iseo e aver vinto contro Sant’Anna, Travagliato e Tameni».

Il percorso in coppa Brescia si è purtroppo interrotto in finale con la sconfitta per 2-1 contro l'Alta Velocità Desenzano dove però i clarensi hanno dovuto affrontare il match con parecchie defezioni, onorando comunque l'incontro con un ottimo primo tempo e cadendo ad un solo minuto dalla fine. Sconfitta riscattata però con forza, qualità ed orgoglio nelle finali regionali dove la gloriosa e storica Tau ha fatto valere l'esperienza di affrontare queste gare vincendo per 1-0 la semifinale contro La Piccola Atene ed alzando la coppa il giorno successivo nella finalissima (vinta 2-0 contro il Casalpoglio) che li ha consacrati campioni.

La squadra e lo staff

La squadra è composta da Daniele Goffi, Alessandro Gatti, Sergio Cucchi, Marco Morgano, Alessandro Sala, Luca Rossini, Davide Galli, Davide Perego, Leonardo Prencipe, Fabio Mantegari, Alfio Zanchetti, Giuseppe Lancini, Alberto Zani, Luca Pelosi, Christopher Branchina, Ivano Rossi, Mike Quevani, Roberto Podavitte, Manuel Solazzi, Cristian Ghilardi, Fabio Treccani, Simone Canevari, Davide Ferrari, Marco Eugenio Maifredi, Marcello Libretti e Stefano Scalvini. La mascotte è invece Tiziano Canesi.

L’allenatore è Alessandro Bosetti, il vice Marco Saronni, mentre Roberto Lorini è il preparatore atletico. Poi ci sono Antonio Piantoni, Gian Mario Forlani, Peppino Pelucchi, Marco Saronni, Claudio Orizio e Fulvio Lorini. Il presidente è Mauro Vitali, quello onorario, invece, è Bruno Vermi. Il vice presidente è Angelo Parladori, mentre Francesco Vermi è il segretario. Margherita Turla è la massaggiatrice.

Le parole del presidente