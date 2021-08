La solidarietà non si ferma neanche a Ferragosto: cibo per 20 famiglie di Paratico

La solidarietà dell'associazione Oasi Mamma dell'Amore e dei suoi volontari non si ferma nemmeno a Ferragosto. Proprio per regalare un sorriso in questo weekend di festa alle famiglie in difficoltà di Paratico, il sodalizio ha consegnato la spesa a ognuna di loro.

La pandemia ha messo in ginocchio diverse famiglie, che da un anno non riescono più a far fronte alle spese quotidiane. In loro aiuto è arrivata Oasi Mamma dell'Amore, che dal marzo 2020 non si è mai fermata e anche a Ferragosto accorre in aiuto dei bisognosi.

"Come associazione dal marzo scorso non ci siamo mai fermati un giorno - hanno sottolineato i volontari - Abbiamo dovuto rivedere alcune iniziative e capire come arrivare alla gente. Se prima le persone venivano all'Oasi a ritirare la borsa con la spesa e gli alimenti, ora siamo noi che li raggiungiamo direttamente a casa. Il numero dei bisognosi è raddoppiato in un anno: da sessanta famiglie aiutate ogni settimana ora il sodalizio dà una mano a ben 120 nuclei residenti tra Capriolo, Paratico, Sarnico e Clusane. Non ci fermiamo nemmeno nella settimana di Ferragosto e abbiamo già provveduto a consegnare la spesa a venti famiglie".

Il progetto di solidarietà è stato strutturato dal sodalizio di via Gorizia grazie alla collaborazione con altre realtà, come la Mensa di San Francesco di Capriolo, e grazie al sostegno di amici e benefattori. Grazie all'accordo stipulato da tre anni con Leader Price, inoltre, tutte le settimane il sodalizio ritira gratuitamente la merce che si avvicina alla scadenza, per poi distribuirla a chi si trova in difficoltà. Nel 2020 da Leader Price l'associazione ha goduto di una donazione in generi alimentari che raggiunge i 100mila euro.

Chi volesse dare una mano, anche qualche ora alla settimana o al mese, è sempre accolto a braccia aperte. "Il sodalizio cerca anche nuovi volontari, che siano disponibili anche un paio di ore al mese - hanno concluso - A Paratico tutti i giovedì pomeriggio facciamo il giro della distribuzione raggiungendo le famiglie con una cassetta di frutta e verdura e alimenti proteici. Una volta ogni 15 giorni, invece, portiamo gli alimenti secchi".