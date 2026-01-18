La sistemazione dell’ecomostro di Ovanengo dà nuova linfa per la realizzazione della Casa delle associazioni

La sistemazione dell’ecomostro di Ovanengo, frazione di Orzinuovi, dà nuova linfa alla casa delle associazioni.

Un nuovo inizio

La bella notizia è stata accolta da orceani e non con grande entusiasmo. Doppia la soddisfazione per un’opera ferma con le quattro frecce da oltre 25 anni che ora ha un nuovo volto. L’edificio, originariamente un magazzino dismesso, era diventato nel tempo un simbolo di degrado e uno sfregio per il territorio della frazione di Ovanengo. Così, come è stato per l’Orceana Park, ora finalmente si cambia rotta. Lo stabile infatti è stato trasformato da industriale ad artigianale e con gli oneri “guadagnati” da questa operazione è stato possibile destinare fondi per l’ammodernamento e la realizzazione di una struttura destinata all’associazionismo. Un grande passo avanti per la qualità e l’estetica della frazione che nei prossimi mesi toccherà i frutti dell’operazione con mano. Il mostro di cemento a due passi da Borgo San Giacomo porterà attività e l’impatto visivo sarà di certo un altro punto a favore per i cittadini e tutte le persone che negli anni hanno osservato il degrado che si è consumato nella piccola frazione. L’immobile è stato venduto all’asta, e i proventi della vendita sono stati reinvestiti per la creazione di un’infrastruttura a beneficio della cittadinanza. La struttura è stata riqualificata da cittadini privati e gli oneri di urbanizzazione sono stati riutilizzati per ristrutturare le ex scuole di Ovanengo, che diventeranno una vera e propria casa delle associazioni con attenzione alla frazione e sguardo aperto a realtà del territorio. Per l’intervento sulle ex scuole, dal valore complessivo di 340 mila euro, il Comune ha stanziato 110 mila euro, mentre i restanti 230 mila sono stati coperti attraverso gli oneri. Ma non è tutto perché se lo stabile avrà un nuovo volto anche l’area circostante cambierà in meglio con la nascita di un parco di poco meno di 2mila metri quadrati.