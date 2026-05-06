La SI può fare band fa cantare l’Europarlamento

Questa è l’inclusione che si può “toccare”: a Bruxelles la Si può Fare Band ha coinvolto i politici in uno straordinario momento di musica e solidarietà.

Un concerto a Bruxelles

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L’esercito dei musicisti ha suonato martedì 5 maggio grazie all’invito dell’onorevole Mariateresa Vivaldini, già sindaco di Pavone del Mella, e all’intercessione dell’assessore alla Cultura di Manerbio Sara Barbi. Un concerto che è stato accompagnato da numerosi amici quali Michele Assini, responsabile di zona dei Lions Diavoli rossi di Ghedi, Daniela Rossi, Governatrie Lions del distretto di Brescia, Mantova e Cremona, Diego Bazoli di Orgoglio bresciano, Santini Puglisi del Rotary club Brescia Verola.

I saluti delle autorità

“Complimenti e benvenuti: se noi qui abbiamo l’onere e la responsabilità di rendere da un punto di vista istituzionale le norme calzanti per la vita delle persone, voi siete quelli che le traducono in realtà, quindi veramente oggi ci avete dato un esempio importante. Momenti come qesto servono più a noi che a voi per capire che cosa possiamo migliorare”, ha incalzato Antonella Sberna Vicepresidente del Parlamento europeo.

Ad accogliere i musicisti i membri del gruppo Ecr group l’onorevole Mariateresa Vivaldini, Chiara Gemma, Nora Junco Garcia, e Georgiana Teodorescu, rispettivamente di Italia, Spagna e Romania.

“Un saluto a tutti voi, cari ragazzi, genitori e amici, ma soprattutto al Presidente della Sì Può Fare Band, Davide Zubani – ha esordito l’onorevole Vivaldini – Questa giornata ha per me un significato profondo, perché parla anche delle mie radici. Vengo da Pavone del Mella, dove sono sindaco da 12 anni, e so bene che cosa nasce in questi territori: comunità vere, relazioni solide, esperienze che non restano idee, ma diventano realtà. Essere qui oggi per Si può fare band significa raccontare proprio questo: un’Europa che prende forma attraverso le persone, le relazioni, i talenti. Un’Europa che cresce quando sa riconoscere, valorizzare e mettere al centro ogni individuo. L’associazione nasce da un’intuizione semplice, ma potente: utilizzare la musica come strumento di inclusione reale. Non è solo una band, è un progetto strutturato, un laboratorio permanente che coinvolge persone con disabilità, educatori, musicisti, famiglie e volontari. Oggi questo percorso coinvolge circa 50 persone con disabilità, con centinaia di ore di attività ogni anno tra prove, formazione e concerti. Attorno a loro si costruisce una comunità ancora più ampia, fatta di relazioni, partecipazione, crescita condivisa. Non si tratta solo di fare musica. Qui si costruiscono competenze, autonomia, esperienze. Si sale su palchi veri, si lavora come una vera band, con responsabilità, impegno e obiettivi comuni. Questa esperienza ci consegna un messaggio molto chiaro: l’inclusione non è un obiettivo da raggiungere, è una realtà che si costruisce ogni giorno, insieme”.

Anche Zubani nel suo discorso di saluto ha voluto sottolineare quanto sia profondo il potere dell’arte:

“L’arte è un linguaggio universale, uno spazio di libertà, uno strumento di giustizia. L’arte, tutta l’arte, non chiede permesso. Non compila moduli. Non si presenta con una diagnosi sotto il braccio. L’arte semplicemente accade, e in quell’accadere porta con sé una verità potente e sovversiva: che ogni essere umano ha qualcosa di unico e irripetibile da dire al mondo. Per le persone con disabilità questa verità assume una dimensione ancora più profonda. In una società che tende ancora oggi, nonostante i numerosi progressi, a definire le persone per ciò che NON riescono a fare, l’arte ribalta completamente la prospettiva. L’arte dice: non conta ciò che non puoi, conta ciò che sei. L’arte è lo spazio in cui la persona (finalmente e pienamente) precede la disabilità”.

Orgoglio bresciano

Anche Diego Bazoli front man di Orgoglio Bresciano ha voluto sottolineare quanto sia importante parlare di realtà come queste: