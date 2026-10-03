La sfida estrema di Max, triplo iron-man offlaghese «allergico» ai limiti

La sfida estrema di Max Prestini, triplo iron-man offlaghese «allergico» ai limiti.

La sfida estrema di Max

Massimiliano Prestini ha portato il nome di Cignano fino al cuore dell’Austria, affrontando nei giorni scorsi il campionato mondiale di Triplo Ironman a Bad Radkersburg, una delle prove di resistenza più dure e selettive al mondo.

Tre giorni in cui ogni atleta misura non solo la propria forza fisica, ma soprattutto la capacità di resistere, di non cedere, di continuare a spingere quando il corpo chiede tregua.

Massimiliano alla soglia del mezzo secolo d’età ci è riuscito con determinazione e lucidità, conquistando un risultato di grande valore, reso ancora più significativo dalla sua età e dal percorso di preparazione affrontato.

L’impresa e la festa

Una prestazione che ha acceso l’orgoglio di familiari, amici e di tutta la comunità sportiva che lo ha seguito passo dopo passo, trasformando la sua impresa in un momento di festa e di autentica soddisfazione collettiva.