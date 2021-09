La salute dell'ambiente al centro della XXIII Giornata del verde pulito

Una giornata dedicata a far del bene all’ambiente e alla propria città: un modo per stare insieme, all’aperto e sentire di fare la differenza. Anche per il 2021 è tornata la Giornata del Verde Pulito a Palazzolo sull'Oglio: la manifestazione è andata in scena oggi, sabato 25 settembre, con la partecipazione dell'Amministrazione (l'organizzatore), dei cittadini e delle numerose associazioni di volontariato locale, sensibili alla tematica ambientale.

La XXIII Giornata del verde pulito

Oltre cinquanta partecipanti e circa 80 sacchi di spazzatura abbandonata raccolta tra Palazzolo e San Pancrazio, simbolo del grande impegno dei presenti, ma anche di come ancora ci sia tanto lavoro da fare per sensibilizzare gli incivili al rispetto dell'ambiente e del territorio. I numeri della XXIII Giornata del verde pulito andata in scena nel pomeriggio, " un classico momento per dimostrare fattivamente l’amore per il proprio territorio - aveva commentato l’assessore all’Ambiente, Francesco Marcandelli, sottolineando come i palazzolesi siano molto sensibili al tema - Lo vediamo anche grazie alle segnalazioni puntuali che riceviamo e al consenso con cui sono state accolte le nostre numerose iniziative (tra telecamere, multe, controlli e molto altro) per stanare e punire chi illecitamente abbandona rifiuti".

Presenti, con giubba gialla e guanti sulle mani, anche il sindaco Gabriele Zanni, lo stesso Marcadelli, alcuni consiglieri di maggioranza, i cittadini e i membri di Eko club, Cai, Alpini San Pancrazio, Gruppo Vpolontari e Marinai.