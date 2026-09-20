La riscossa del calcio bresciano parte (anche) da Leno: Cave Gatti sponsor dell’Union Brescia

La passione calcistica bresciana vive grazie a una cordata di imprenditori che stanno regalando una seconda vita alla squadra della città.

Dopo un periodo difficile e qualche traversia, le Rondinelle sono al sicuro e continuano a portare sul campo verde il nome di Brescia, grazie all’Union Brescia, nata la scorsa estate grazie a una cordata di imprenditori che ha deciso di continuare a sognare e investire in questa impresa sportiva che continuasse la tradizione calcistica bresciana, militando in serie C.

E se l’inizio sembrava timido e che non convincesse tutti, in questi mesi la società ha guadagnato consensi e lustro con tantissimi nuovi sponsor e imprenditori che hanno deciso di sostenerla.

E’ il caso delle Cave Gatti di Leno che sono entrare a far parte degli sponsor della società calcistica bresciana.

«Union Brescia è lieta di annunciare l’ingresso di Cave Gatti nel proprio network di partner – hanno detto dalla città – Realtà con sede a Leno e profondamente radicata nel territorio bresciano, Cave Gatti opera nel settore dell’estrazione e della commercializzazione di materiali inerti. L’attività dell’azienda è legata in particolare all’estrazione e alla fornitura di sabbia e ghiaia, materie prime destinate principalmente al comparto edilizio e delle costruzioni. La scelta di affiancare Union Brescia nasce dalla condivisione di valori e obiettivi comuni e rafforza ulteriormente il legame tra il club e il tessuto imprenditoriale della provincia. Una nuova partnership che arricchisce la rete di aziende che hanno scelto di sostenere il progetto biancazzurro e di accompagnarne il percorso di crescita. Union Brescia, quindi, dà il benvenuto a Cave Gatti, con l’auspicio di costruire insieme un percorso solido e ricco di soddisfazioni».

Sono ormai decine i sostenitori e partner della squadra che a luglio si è aggiudicata all’asta anche il marchio storico del Brescia Calcio, comprensivo dello scaglione rovesciato che storicamente caratterizza le maglie della principale squadra cittadina, rafforzando così il senso di appartenenza e la tradizione della maglia.

«Per la nostra azienda, da sempre profondamente radicata nel territorio bresciano, sostenere Union Brescia rappresenta una scelta che va oltre la semplice sponsorizzazione – hanno raccontato da Cave Gatti – Abbiamo deciso di affiancare questa realtà perché ne condividiamo i valori di impegno, passione e capacità di costruire un percorso di crescita. Siamo orgogliosi di poter contribuire, attraverso questa partnership, a sostenere lo sport e una realtà che rappresenta il nostro territorio».