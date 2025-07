Vittoria

La vittoria 25 anni dopo aver vinto la prima edizione del Grande Fratello

«La ragazza di via Cavour» ce l’ha fatta ancora: Cristina Plevani ha conquistato l’Isola dei famosi.

Vittoria per «la ragazza di via Cavour»

Era tra i favoriti in finale, ma vincere è stata una grandissima emozione. Specie 25 anni dopo aver vinto la primissima edizione del Grande Fratello. Cristina Plevani, bagnina e commessa di Iseo, ha trionfato mercoledì sera nell’ultima puntata della 19esima edizione del reality in Honduras targato Mediaset.

L’iseana, 52 anni, ha conquistato l’Isola dei famosi e i telespettatori sbaragliando la concorrenza con il 49% delle preferenze, in finale contro il giornalista e politico Mario Adinolfi, anche lui dato per favorito alla vigilia. La vittoria è arrivata dopo nove settimane di privazioni, tra fame, insonnia, zanzare, ma anche di riscatto.

«Mi sentivo fuori posto, non adatta – ha detto dopo la proclamazione – Grazie a tutti i naufraghi, anche a quelli cui sono antipatica. Eravamo comunque un gruppo. Grazie per avermi dato questa seconda possibilità».

Con la cifra stilistica della semplicità e dell’autenticità, come in molti queste settimane hanno notato, ha conquistato tutti. Per ricordare da dove è partita, tra l’altro, durante la finale ha indossato la stessa maglietta della prima puntata del Grande Fratello del 2000. Fu un avvio di carriera tra alti e bassi, ma ora guarda al futuro con determinazione:

«Questo è il secondo treno che mi passa davanti e questa volta col cavolo che scendo», ha detto.

Tutta Iseo con lei

Da giorni Iseo faceva il tifo per lei:

«Cristina è da sempre legata alla nostra comunità che saprà sostenerla adeguatamente – aveva sottolineato il Comune, in un post che ha fatto il record di visualizzazioni - Anche perché, in caso di vittoria, ha deciso di devolvere parte del montepremi all’associazione La Nuova Cordata, una cooperativa sociale che si occupa di formazione all’autonomia per persone con disabilità. Un gesto concreto di solidarietà che ci rende ancora più orgogliosi di lei».

Del montepremi da 100mila euro vinti dall’iseana, infatti, metà verrà devoluto in beneficenza: alla Nuova Cordata e a Medici senza frontiere.

Non sono mancati i complimenti dopo la vittoria: