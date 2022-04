legambiente

La proposta arriva da Legambiente Basso Sebino e punta a decongestionare le strade rivierasche

"Sulzano e Iseo domenica sono state letteralmente invase dalle automobili in cerca di un parcheggio. Il nodo parcheggi va affrontato non solo progettando nuove grandi aree di sosta, ma gestendo gli spazi che già ci sono al meglio".

La proposta: "Un’app per mappare i parcheggi disponibili"

L’appello arriva dal circolo Legambiente Basso Sebino, che ha lanciato l’idea di creare un’applicazione intercomunale che comunichi la disponibilità di posti in tempo reale per evitare lunghi e inutili andirivieni di automobili in cerca di posteggio, specialmente nei fine settimana della bella stagione.

"I livelli di congestione del traffico automobilistico, con le lunghe code che si snodano sulle litoranee, con i parcheggi presi d'assalto e la sosta in spazi vietati caratterizzano negativamente un'area che ha un grande valore ambientale e culturale - ha evidenziato Dario Balotta, presidente del circolo degli ambientalisti - Il Sebino è conosciuto e amato come meta impareggiabile per la sua bellezza e per la sua tranquillità, in particolare dai turisti stranieri presenti ogni anno in gran numero nei camping e nelle strutture ricettive. Un monitoraggio del numero di parcheggi a disposizione potrebbe essere la base di partenza per un lavoro di pianificazione sovracomunale necessario per dare risposte alle esigenze di sosta anche dei residenti, che spesso si trovano senza spazi disponibili".

Domenica alle 11 i parcheggi di Sulzano, tappa fissa per chi si reca a Montisola per via della comodità dei traghetti, erano esauriti. Per evitare l’andirivieni di auto in cerca di un posto alcuni cittadini hanno esposto cartelli con la scritta «Parcheggi liberi a Sale Marasino».