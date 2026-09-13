La premiazione delle eccellenze sportive apre la settimana di festa ed eventi rionali

Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato. Con l’apertura del 48esimo Palio delle Quadre, Chiari è entrata nel clima della manifestazione più attesa dell’anno, capace di intrecciare sport, tradizione e senso di appartenenza. Sabato pomeriggio piazza Zanardelli si è riempita di cittadini, atleti e rappresentanti delle società sportive per l’inaugurazione ufficiale del Palio e dell’Anno Sportivo 2026/2027.

48° Palio delle Quadre

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“Sabato pomeriggio,” in una Piazza Zanardelli gremita ed entusiasta, abbiamo dato ufficialmente il via al 48° Palio delle Quadre e inaugurato l’Anno Sportivo 2026/2027. – hanno dichiarato gli amministratori comunali di Chiari – Un momento emozionante che ha unito atleti, società sportive e l’intera comunità clarense per celebrare i valori dello sport, le nostre radici e la passione per le Quadre. La serata si è poi scaldata a ritmo di musica con la travolgente Notte delle Hit, regalandoci un inizio di settimana davvero indimenticabile. Entriamo ora nel vivo dei festeggiamenti: preparatevi a vivere una settimana ricca di eventi, sfide e tanto divertimento in tutta Chiari”.

La serata inaugurale ha così dato il via a un programma destinato ad animare la città per un’intera settimana, con le iniziative delle Quadre affiancate dagli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale. Il Palio non sarà però soltanto una questione di competizioni sportive. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di coinvolgere l’intera comunità, trasformando Chiari in una grande festa diffusa. In questo quadro torna anche il concorso “Vetrine di Chiari”. L’iniziativa punta a coinvolgere le attività commerciali cittadine, chiamate a interpretare lo spirito del Palio attraverso originali allestimenti delle proprie vetrine. Saranno premiati i tre migliori allestimenti realizzati dai negozi clarensi, aggiungendo così un ulteriore elemento di partecipazione alla manifestazione. Tra le novità di questa edizione c’è anche quella legata al trofeo. A differenza di quanto accaduto in passato, infatti, il riconoscimento non passerà più da un’attività commerciale all’altra con il susseguirsi delle edizioni, ma resterà definitivamente assegnato al negozio vincitore. Una modifica che punta a dare ancora maggiore valore al premio e agli allestimenti realizzati. Dopo la presentazione dei programmi delle singole Quadre, il calendario istituzionale è ora pronto ad accompagnare la città fino al grande appuntamento di sabato. Venerdì 11 settembre è stato dedicato alla cultura con “Una notte al museo civico”. Sabato 12 settembre il momento più atteso: alle 21 ha preso il via la sfilata storica, appuntamento che precederà la corsa del 48esimo Palio delle Quadre lungo le strade della Via Crucis. Sarà lì che la settimana di sfide, eventi e iniziative troverà il suo culmine, riportando al centro la storica competizione tra le Quadre e una città pronta ancora una volta a vivere il Palio da protagonista.