La Polizia Locale di Rezzato incontra i giovani per parlare di legalità.

Ieri (lunedì 19 agosto 2024) gli agenti della Polizia Locale di Rezzato, in occasione dell'apertura del campus per adolescenti organizzato dalla Protezione Civile, hanno incontrato una trentina di ragazzi. Del resto quello di promuovere la cultura della legalità tra i giovani è uno dei pilastri sui quali poggiano i valori della Polizia Locale.

Quest'ultima è infatti impegnata istituzionalmente in un’attività di contrasto e prevenzione:

"Tra i nostri compiti - hanno evidenziato - viviamo con assoluto dovere quello dell’educazione alla legalità, facendone un punto essenziale del nostro agire. L’iniziativa di educazione e sensibilizzazione si è svolta in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato: la sinergia tra istituzioni per una migliore educazione alla legalità. Ringraziamo il Presidente del gruppo A.I.B. Monte Regogna per il coinvolgimento e tutti i ragazzi per l’attenzione".