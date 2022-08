La piscina comunale chiusa fino a data da destinarsi: la decisione non piace allo staff

Tra pochi giorni (mercoledì 31 agosto 2022) chiuderà la piscina comunale di Rezzato, non si placano le preoccupazioni sul futuro dell'impianto.

Alcune problematiche fanno slittare la riapertura

Una data non casuale: il 31 agosto, infatti, segna il termine della gestione temporanea della piscina affidata a Leana e il successivo via ad una gara di appalto europeo volta a selezionare la società incaricata di occuparsi a titolo definitivo della struttura. Le cose non sono però andate così, da mercoledì 31 agosto 2022 la piscina resterà chiusa fino a data da destinarsi. Una decisione che l'Amministrazione ha assunto in quanto l'impianto necessiterebbe di controlli da parte di tecnici qualificati a seguito di problematiche riscontrate quali perdite e infiltrazioni.

Il malcontento dello staff

Una decisione che non è stata ben accolta da parte dei componenti dello staff i quali hanno provveduto ad inviare al primo cittadino Giovanni Ventura una lettera nella quale hanno evidenziato come, di fatto, la piscina provenga da un periodo di crisi dovuta alla pandemia oltre a quella relativa ai rincari. La richiesta dei 32 componenti dello staff, i quali pur hanno compreso le esigenze che hanno spinto il comune in questa direzione, è quella di limitare il più possibile il tempo della chiusura.