Un nome diverso, ma solo per rendere il tutto più inclusivo. E’ stata presentata lunedì, in sala Repossi, la sesta edizione del Chiari Blues Festival, tramutatosi in Chiari Music Festival che si terrà in due distinte giornate, oggi, domenica 25 giugno e sabato 1 luglio all’Istituto Salesiano San Bernardino di via Palazzolo.

La Pfm arriva dove tutto è iniziato con il Chiari Music Festival

Interi pomeriggi e serate di musica, grandi artisti e, per la prima volta nella loro cittadina di origine, anche la Pfm, la Premiata Forneria Marconi, in quello che sarà il concerto evento di apertura del Festival. Ma non solo loro: questa sarà l’occasione di vedere sul palco altri nomi di spicco della scena italiana ed internazionale del rock blues tra cui Hothouse Flowers, Joanne Shaw Taylor, Andrea «Lupo» Lupi & The Trobadours, Albert Cummings e molti altri.

Il Chiari Music Festival è organizzato dall’Associazione Admr con il contributo del Comune di Chiari, grazie alla preziosa collaborazione dell’assessorato alla Cultura curato da Chiara Facchetti.

L’associazione, ormai storica, è stata fondata nel 1997 da Maurizio Mazzotti insieme al compianto fratello Franco. Negli anni, il sodalizio ha portato a Chiari artisti quali John Hiatt, Pat Metheny, Robben Ford, John Mayall, Procol Harum e moltissimi altri. Ma non c’è solo il Festival: da novembre 2020 l’Associazione gestisce Admr Rock Web Radio di cultura e diffusione del rock a 360 gradi con diverse rubriche e programmi.

Gli interventi

A snocciolare i segreti di questa nuova edizione sono stati il presidente Mazzotti e il direttore artistico, Marcello Matranga.

«Siamo orgogliosi di poter offrire ogni anno un palinsesto di questo tipo e di quanto realizzato in 17 anni. L’associazione ha organizzato oltre 300 concerti, molti di grande calibro, ma mai come con questa Amministrazione si è trovata in sinergia. Ci sentiamo davvero sostenuti, specialmente dall’assessore Facchetti e dagli uffici. Il Chiari Music Festival sarà un grande evento che porterà in città ospiti di immensa bravura, ma anche persone che accorreranno da tutta Italia e dall’Europa per assistere alle loro perfomance. Abbiamo lavorato sodo per continuare ad alzare il livello della nostra offerta e vediamo che i risultati sono buoni. Non disponiamo di una forza economica immensa, ma tramite quanto costruito negli anni possiamo dire di essere stati in grado di aver creato un palinsesto davvero degno di nota. Quest’anno, su 12 esibizioni complessive, 9 saranno di artisti e complessi italiani. Il livello dei musicisti è davvero altissimo. Siamo orgogliosi di avere la Pfm e gli Hothouse Flowers, ma tutte le esibizioni saranno incredibili. Fortunatamente, grazie all’aiuto del Comune e degli sponsor che credono in noi, siamo riusciti ancora a tenere anche i prezzi calmierati per fare in modo che più persone possibile possano assistere».

E, immensamente soddisfatta del lavoro svolto in questi anni, si è detta anche l’assessore Facchetti: «L’Amministrazione riconosce il valore culturale dell’Admr e della sua proposta - ha ribadito - Per questo, in questi anni abbiamo lavorato per facilitare a loro, e non solo, la possibilità di esibirsi. Crediamo fortemente nell’importanza di dare al territorio occasioni di crescita e di cultura. Un immenso grazie a voi che portate in città un’offerta sempre di altissimo livello».

I concerti di oggi, domenica 25

Domenica arriverà la Pfm con il tour «1972-2023, da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche, abbracciando la poesia di Fabrizio De Andrè». Un tour già partito in Italia che sta segnando quasi ovunque il tutto esaurito. La formazione è sempre guidata da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest della serata Luca Zabbini (organo, tastiere e voce), compositore e polistrumentista fondatore della prog band Barock Project.

Prima di loro, però, sul palco la cantante e chitarrista britannica, già vincitrice di tre British Blues Awards, Joann Shaw Taylor. Il bluesman e conduttore radiofonico Dr Feelgood si esibirà con la sua band, i Black Billies per uno scoppiettante show di rock’n’roll di matrice americana. Ancora sound americano con il folk di SirBone (Stefano Raggi) & The Mountain Sailors . Apriranno la serata i Country Owls da Ravenna ed i Pitchtorch trio folk rock formato da Mario Evangelista (Gutbuckets), Danilo Gallo (Guano Padano) e Marco Biagiotti (Vickers). I cancelli apriranno alle 15. I concerti inizieranno alle 15.50.

Sabato 1 luglio

Il secondo giorno del festival vedrà protagonisti gli Hothouse Flowers, gruppo irlandese che unisce la tradizione musicale dell’isola con influenze soul, rock e gospel. La formazione guidata da Liam Ó Maonlaí sarà in data unica esclusiva per l’Italia al Chiari Music Festival. Durante la serata anche Albert Cummings, musicista blues americano che ha suonato al fianco di B.B. King, Johnny Winter e Buddy Guy. Un altro protagonista in scaletta sarà Andrea «Lupo» Lupi, storico musicista e bluesman toscano accompagnato dalla band The Trobadours, presenterà il suo ultimo lavoro «SoLo», con ospite speciale Nico Gori. Spazio anche per Umberto Porcaro, un vero e proprio maestro delle sei corde elettriche: il suo stile intenso e preciso ricorda tantissimo mister slowhand Eric Clapton. Si esibirà in trio. Non mancherà Maurizio Glielmo detto Gnola, chitarrista rock blues milanese già a fianco di Fabio Treves e Davide Van De Sfroos. Apriranno le danze Sir Joe Polito Acoustic & Electric Band, musicista veneziano da più di 30 anni cantante chitarrista dei B-WOPS, amante della musica americana, cultore della chitarra acustica in stile «fingerpicking». Apertura dei cancelli alle 15. Inizio dei concerti sempre alle 15.50.

Info e biglietti

Biglietti e prevendite sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster, ma per informazioni è possibile contattare il 349.3589244 oppure consultare il sito www.admr-chiari.it.