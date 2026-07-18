La nuova palestra al Pascal è pronta

Una palestra nuova di zecca per i ragazzi del Pascal e l’intera comunità di Manerbio. A comunicarlo è stata la Provincia: in dirittura d’arrivo i lavori per la nuova palestra dell’Istituto. Sulla sommità del plesso è stato installato l’impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico, che lo renderà funzionale e modernissimo.ù

Investiti 2 milioni di euro del Pnrr

I lavori avevano preso il via nell’agosto del 2024. La nuova struttura, dal valore di 2,5 milioni di euro, occupa una porzione di area verde che si trova a nord dell’edificio scolastico.

“Con il finanziamento di 2 milioni di fondi del Pnrr, la quota della Provincia di 100mila euro e quella del Comune di 400mila, è stata realizzata un’opera funzionale e strategica, non solo per gli alunni che frequentano la scuola, ma anche per le associazioni sportive del territorio”,

ha dichiarato soddisfatto il presidente della Provincia Emanuele Moraschini. L’edificio si compone di un corpo centrale destinato a ospitare le attività sportive, uno di servizio a sud e uno a nord, e un locale tecnico. La struttura è raggiungibile da un percorso pedonale. I blocchi di servizio hanno un ingresso a est e uno a ovest che consentono di accedere ai corridoi di distribuzione. Il corpo centrale ha 2 entrate a est e due a ovest per consentire al pubblico di accedere sia dal parcheggio dell’istituto scolastico che da quello dell’area residenziale. Il corpo centrale ha una superficie di 795 metri quadrati e un’altezza di 9 metri lineari, inoltre la superficie interna è organizzata in un campo da pallacanestro e uno da pallavolo oltre a due per gli allenamenti. Il fabbricato può contenere 130 spettatori (su tre livelli di gradonata) oltre a giudici, giocatori e riserve. Il corpo sud è organizzato da un corridoio che collega due blocchi spogliatoi completati con servizi igienici e locale docce. Ogni spogliatoio è dimensionato per ospitare 20 utenti contemporanei, due di questi sono per gli arbitri o insegnanti. Ogni spogliatoio può ospitare 7 utenti contemporaneamente ed è presente anche un deposito per gli attrezzi. Il corpo di servizio a nord è simmetrico rispetto a quello posto a sud ed è organizzato in modo analogo con un corridoio che serve i due blocchi spogliatoi, ognuno dei quali contiene 20 utenti, mentre uno è per gli addetti. Inoltre è presente un locale di primo soccorso che può essere utilizzato anche per le visite mediche.