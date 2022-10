In Franciacorta, quando si parla di Jeroboam, si pensa subito all’omonima bottiglia da tre litri di bollicine. Ma se il contesto è quello della Jeroboam Gravel Challenge, allora il meraviglioso territorio della Franciacorta diventa la cornice perfetta per un’indimenticabile esperienza in bicicletta. Sotto questo nome, infatti, si cela l’evento di punta organizzato da Giangis Bike e 3T: un appuntamento che si terrà il 14, 15 e 16 ottobre e che trasformerà Erbusco in un vero e proprio villaggio per gli appassionati delle due ruote e in particolare del mondo Gravel (per chi non sapesse di cosa si tratta, sostanzialmente una via di mezzo tra bici da strada e mountain bike).

La Jeroboam Gravel Challenge Franciacorta sbarca a Erbusco

"Da sette anni organizziamo questo evento a Erbusco – ha spiegato Vittorio Ferro di 3T Bike, azienda specializzata in biciclette Gravel con sede a Presezzo – Ci sono quattro livelli di gara: il percorso più lungo è da 300 chilometri, c’è chi lo fa in un giorno solo ma i più in due giorni; poi c’è quello da 150 chilometri, e come il precedente è pensato per persone allenate; i due più brevi, invece, da 75 e 37,5 chilometri, sono adatti anche per famiglie e gruppi di amici che vogliono cogliere l’occasione per visitare la Franciacorta (e assaggiare i suoi vini)".

Un villaggio per gli appassionati del mondo Gravel

La zona del parco comunale di Erbusco ospiterà il villaggio di riferimento per i partecipanti, con l’area ristoro, la palestra, i servizi, la musica con la band No Longer Player, che suonerà dal vivo, e dj-set. "Sono già centinaia i partecipanti, ma le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mezzanotte dell’11 ottobre sul sito di Endu – hanno proseguito gli organizzatori – Se dovessero restare dei posti, apriremo anche le iscrizioni al villaggio a partire dal 14 ottobre alle 17".