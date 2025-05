Sarà la Franciacorta, e in particolare la sua capitale, Rovato, la cornice della quarta edizione della Giornata provinciale dell’acqua. Dopo le esperienze di Torbole Casaglia, Desenzano e Darfo Boario, la meravigliosa piazza Cavour è pronta a fare da sfondo alla manifestazione promossa sabato 24 maggio da Acque Bresciane, tra stand, mostre, teatro e molto altro ancora.

La Giornata provinciale dell'acqua sbarca a Rovato

"Neutralità energetica e direttiva acque reflue": questo il titolo del convegno previsto venerdì 23 maggio dalle 14.30 alle 17.30 nella sala civica del Foro Boario. Un momento di riflessione sulla Direttiva europea approvata nel 2024 che sarà suddiviso in due parti: nella prima tra gli ospiti figurano Tania Tellini, direttore del settore acqua di Utilitalia, Francesco Mascolo, vicepresidente Ape (Aqua Publica Europea), il professor Giorgio Bertanza dell’Università di Brescia, Fabio Cambielli, direttore Arpa Lombardia; nella seconda parte i gestori lombardi porteranno quattro casi di efficientamento energetico degli impianti. Il convegno è patrocinato dall’Ordine degli ingegneri e riconoscerà dei crediti formativi.

La Giornata provinciale dell’acqua entrerà nel vivo sabato 24 maggio con l’inaugurazione alle 10.30 in piazza Cavour; seguirà alle 11 il progetto "Il valore dell’acqua nelle nostre mani" promosso da Fondazione Cogeme e Acque Bresciane in collaborazione con 18 classi della primaria del comprensivo Don MIlani e con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente. La mattinata si concluderà con un rinfresco offerto dall’associazione Ristoratori Rovato. Alle 14 la prima di due visite guidate (la seconda sarà alle 17.30) alla scoperta delle "Acque di Rovato"; il ritrovo sarà in biblioteca, il tour attraverserà piazza Cavour, l’antico acquedotto Liberty, le mura Venete fino a raggiungere il nuovo acquedotto sul Monte Orfano; l’iniziativa, frutto della sinergia con Iseo Guide, richiede la prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 347.0561773; la merenda sarà offerta da Coldiretti. Alle 15 in biblioteca il primo turno del laboratorio di degustazione di acque potabili «Degustacqua», realizzato in collaborazione con il Muse - Museo della scienza di Torino (il secondo turno darà alle 16.30). A chiudere la manifestazione alle 20 lo spettacolo teatrale per famiglie "La regina dell’acqua" a cura del Teatro Telaio, inserito nel cartellone del Festival Carta della Terra. Durante tutta la giornata sono previsti laboratori, gonfiabili, food truck, truccabimbi (dalle 14.30), musica con Radio Bruno e la Mostra Pianeta Blu in biblioteca (visitabile dalle 9 alle 19). Non mancheranno Totem informativi con consigli pratici per utilizzare al meglio gli scarichi domestici

La presentazione

La manifestazione è stata presentata alla stampa nella sede di Cogeme spa, alla presenza del presidente di Acque Bresciane Pierluigi Toscani, del sindaco di Rovato Tiziano Belotti (accompagnato dalla Giunta al completo) e di altre figure autorevoli (tra cui il presidente di Cogeme Giacomo Fogliata, il direttore tecnico di Acque Bresciane Mauro Olivieri e il segretario di Fondazione Cogeme Michele Scalvenzi.